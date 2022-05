Dekle s kitaro in skorajšnjim doktoratom (FOTO)

»V glasbi uživam, odkar vem zase. Že pri štirih letih sem vprašala atija, ali mi bo kupil harmoniko. Diatonično, se razume. Vztrajanje se je obrestovalo, tako sem kmalu pristala v Glasbeni šoli Krško, kjer sem se soočila s prvimi nastopi, igranji v skupini, udeležila sem se Avsenikovega tekmovanja in tam prejela srebrno priznanje. Predvsem pa sem spoznala, da tekmovalna trema in stres nista zame. Takrat sem začela sestavljati svoj ansambel in poprijela za glasbilo, ki nam je manjkalo. Od srednje šole naprej igram ritem kitaro, danes pa je moja strast bas kitara. Vmes me je ravnatelj glasbene šole pregovoril še v igranje saksofona. Če zaključim, igram vse po malem, da je le veselje in dobra volja,« pravi nova članica skupine Chicas, ki je najprej igrala v skupini, ki se je malo za šalo, malo zares imenovala Simpatični štirje.

Lucija, Tilen in njuna sinova se odlično razumejo.

»V lokalnem okolju sem nato sodelovala še pri ustanavljanju ansamblov Detelj'ca, Pušeljc in zdaj Plamenci, ki sva ga pred letom dni ustanovila z zaročencem Alenom Tilingerjem. In imamo se odlično. Prva resna zasedba, katere del sem bila, pa je bil Kvintet slovenskih deklet. Z dekleti smo večinoma nastopala v tujini,« nam razloži simpatična Lucija.

Hudomušno razloži, da je bila, ko je šla prvič z dekleti na nastop, prepričana, da gre le 'pomagat' na neki dobrodelni koncert na Koroškem, pristala pa je v Schladmingu, pred večtisočglavo množico. Po nastopu je izvedela, da je nevede opravila avdicijo in postala članica kvinteta. Obdobje s temi dekleti ji bo ostalo v lepem spominu za vse življenje, saj so nastopile na največjih odrih po vsej Evropi, na koncu pa bile na turneji po ZDA.

Da bo kdaj stala ob glasbenicah skupine Chicas, ki so prvo zgoščenko izdale, ko je imela sama rosnih šest let, si ni upala niti pomisliti. »Hitro smo začutile medsebojno pozitivno energijo, si zaupale in se spoprijateljile. Brez te srčne energije se niti ne bi dalo nastopati. In ko se nas zdaj vseh pet postavi na oder, je ženske energije in karizmatičnosti za izvoz,« je navdušena Lucija, kitaristka skupine Chicas, ki si z dekleti obeta fletno leto z veliko nastopi

In kakšna je, kadar ni na odru? »Pravzaprav sem še študentka, zato živim v Ljubljani, končujem magistrski študij, v zadnjem času se spogledujem še z doktoratom. Pri vsem me seveda podpirajo moji starši in starejši brat ter moj partner, ki je tudi sam glasbenik, poznan kot dolgoletni harmonikar ansambla Lun'ca. On in njegova dva sončka Nick in Trin mi lepšata dneve. Tehnično gledano sem torej mačeha. A se trudim biti 'kul mačeha',« nam smeje se zaupa Lucija, ki brez težav doma sede tudi na traktor, v osnovni šoli pa je s fanti rada igrala nogomet.

Lucija Župevc in njen izbranec, glasbenik Alen Tilinger

»Ker študiram elektrotehniko, se rada pošalim, da sem kot 'električni pastir'. Ko sem si v srednji šoli zaželela motor in sva ga šla z atijem kupit, si nisem izbrala kakšne luštne vespe, pač pa športni motor. A se po drugi strani rada oblečem v elegantno večerno obleko. In tudi kadar se spravim v kuhinjo, tam uživam. Na splošno rada počnem različne stvari in preizkušam različne svetove. Raje kot v hribe grem na morje, kadar sem v avtu, pa si najpogosteje zavrtim skladbo Nocoj s teboj bi rada zaplesala. Hišnega ljubljenčka nimam. No, razen, če šteje 10 teličkov. Šalo na stran, na kmetiji imamo seveda veliko živali,« v smehu sklene naša sogovornica in nam zaupa še svoj moto: pusti si živeti svoje sanje.