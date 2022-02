Chicas prekipevajo od pozitivne energije (FOTO)

Še do nedavnega so bile v skupini Chicas, kar v španščini pomeni dekleta in pogosto hude, dobre bejbe, štiri dame. Poleg basistke Jasmine Šmarčan, harmonikarke Tine Poljanšek in flavtistke Maše Uranjek Frece je bila njihova članica tudi kitaristka Tamara Zagajšek. Slednja je po napornem letu na osebnem področju skupino nedavno zapustila. A Maša, Jasmina in Tina niso dolgo stale križem rok.

Našle so novo kitaristko, in sicer Lucijo Župevc, ki prihaja iz Posavja, natančneje iz Krškega, ob tem pa so k sodelovanju privabile še novo, peto članico, izjemno violinistko Hermino Matjašič, Štajerko po rodu, ki jo je širna Slovenija lahko spoznala v eni prejšnjih sezon Slovenija ima talent, kjer je bila fantastična in je dokazala, da je odlična tako kot performerka kot glasbenica.

Z violino pa je zasedbo popestrila Hermina Matjašič.

»Zelo nalezljiva pa sta tudi njena pozitivna energija in veselje. In ker Chicas obožujemo kantri glasbo, je bila odločitev, da se okrepimo z violinistko, pravšnja,« pove Maša. Obe novi članici pa so že razkrili v prvem videospotu za priredbo uspešnice Viski hrvaške pevke Lidije Bačić Lille. »Ta pesem v kantri slogu je ravno pravšnja za te še vedno malo neprijazne dni, saj z njo med ljudi pošiljamo veliko mero pozitivne ženske energije,« pravi Maša, ki v narodno-zabavni zasedbi igra flavto. Hermina je stara znanka odrov, uveljavljena glasbenica, ki že vrsto let prepeva in igra povsod po Sloveniji in zunaj nje, prav tako pa je učiteljica violine.

Nova kitaristka Lucija Župevc pa je postala najmlajša članica skupine. A tudi ona ni brez kilometrine, saj je že igrala v različnih zasedbah, najbolj znana med njimi je Kvintet slovenskih deklet,« še razkriva Maša.

Lucija Župevc je nova kitaristka.

Poleg kitare Lucija igra še saksofon in diatonično harmoniko, kar bodo dekleta, kot pravijo, s pridom izkoristile in naredile prvi ženski duet z dvema harmonikama! Mi jih bomo seveda držali za besedo. Komaj čakamo, kakšen show bodo pripravile za poletne veselice, za katere verjamejo, da se bodo letos vrnile v številna mesta in vasi. Že za sredino marca pa premierno napovedujejo prvo skupno lastno skladbo in videospot.

Zasedba Chicas se je pomladila in okrepila.

Mi se veselimo novosti in res upamo, da se dekleta čim prej pojavijo na glasbenih odrih.