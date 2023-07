Čas, ko si lahko nastavite kompas (Suzy)

Sredi julija se vsako leto aktivira posebna energija. Obstaja kar nekaj različic egipčanskega koledarja, a ta, o katerem bom govorila, izhaja s konca starodavne egipčanske zgodovine. Najstarejši egipčanski koledar je bil verjetno lunaren in posvečen Totu, bogu Lune in časa, ki ga poznamo kot boga s ptičjo glavo. Vendar so Egipčani zaradi težav pri usklajevanju lunarnega koledarja s solarnim ciklusom pozneje lunarno leto opustili in prevzeli solarnega, ki je dolgo 365 dni. Svečeniki in zvezdogledi so ga razdelili na dvanajst 30-dnevnih mesecev, zaradi česar so imeli težave s petimi odvečnimi dn...