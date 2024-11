Bolezen ne izbira: zbolela sta dva znana igralca (Suzy)

Novico o težki bolezni sta drug za drugim razkrila dva igralca, ki ju imamo v lepem spominu iz dveh različnih nadaljevank. Petinšestdesetletni Dave Coulier, ki ga poznamo kot strica Joeyja iz nadaljevanke Polna hiša, je sporočil, da so mu diagnosticirali ne-Hodgkinov limfom v tretjem stadiju. Gre za agresivno obliko, igralec pa je zaradi raka (na dojki) že izgubil mamo in sestro, tudi nečakinjo. Začel je kemoterapijo in si preventivno obril glavo, pri okrevanju ga podpirajo soigralci, s katerimi so kot družina.

Pretresljivo novico je sporočil tudi sedeminštiridesetletni James Van Der Beek, ki se ga najbolj spomnimo iz nadaljevanke Simpatije. Oče šestih otrok se bori s kolorektalnim rakom, za diagnozo je kar nekaj družinskih članov izvedelo šele iz medijev. Z boleznijo se spopada tiho in v zasebnosti, vendar je obljubil, da bo dobre novice takoj delil s svetom. Seveda tudi mi držimo pesti za oba.