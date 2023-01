Bilo je nekoč: Shania Twain

Eileen Regina Edwards se je rodila 28. avgusta 1965 v kanadskem Ontariu. Ko je imela dve leti, je mama zapustila nasilnega očeta in se pozneje poročila z Jerryjem Twainom, staroselcem iz plemena Ojibwa, ki mu je deklica vedno rekla oče. Ko se je začela prebijati v glasbenem svetu, so leta 1987 starši umrli v prometni nesreči, zato se je vrnila domov, da je poskrbela za družino.

Ko so bili dovolj stari, si je nadela ime Shania in hitro dobila prvo pogodbo. Leta 1993 je njen prvi album slišal producent Robert Mutt Lange in ji navdušeno ponudil sodelovanje. Junija sta se spoznala, decembra pa že poročila. Skupaj sta ustvarila celo vrsto hitov, med drugim You're Still The One in Man! I Feel Like A Woman. Premor si je vzela le, ko je leta 2001 rodila sina Ejaja. Leta 2008 sta se razšla, ker je imel on razmerje z njeno najboljšo prijateljico.

Zaradi stresa in lymske borelioze je skoraj ostala brez glasu. Pri okrevanju ji je pomagala nova ljubezen Frédéric Thiébaud, nekdanji mož prijateljice, ki ji je speljala moža.

Pri 22 je opustila sanje in najprej poskrbela za mlajše sorojence, zato je šele šest let pozneje izdala prvi album.

Kot je za nekatere nevtralna barva, h kateri se vračajo, črna, je to zanjo leopardji vzorec, ki ga najraje nosi.

Shania v srečnejših časih s prvim možem, ki je znan samotar, ki se ne pojavlja v javnosti, par je celo živel v Švici.

Njen sin je danes star 21 let in je navdušen komponist, vendar se ne pojavlja v javnosti.

Kraljica kantri popa je dobitnica petih grammyjev in 13 nagrad juno.

Pred desetimi leti je imela prvo serijo nastopov v Las Vegasu, drugo je leta 2019 ustavil covid.