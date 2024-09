Bilo je nekoč: Jacqueline Bisset (Suzy)

Rodila se je v angleškem Surreyju, odraščala v Readingu v koči iz sedemnajstega stoletja, kjer še danes deloma živi. Mama je bila napol Francozinja in jo je naučila francosko, hodila je na francosko šolo in trenirala balet, kmalu pa začela delati kot model, da si je plačala ure igre. Prvo vlogo je dobila v filmu Romana Polanskega Cul-de-Sac, prvo večjo v satiri Casino Royale.

S filmom Day For Night je navdušila francosko občinstvo.

V filmu The Deep je med potapljanjem nosila belo majico in začela trend tekmovanj v mokrih majicah.

V osemdesetih je v filmu Class igrala starejšo žensko, v katero se zaljubi lik Andrewa McCarthyja, ki ne ve, da je mama njegovega prijatelja, ki ga igra Rob Lowe.

Najdaljšo romanco je imela z Eminom Boztepejem, turškim trenerjem borilnih veščin.

Z italijanskimi in francoskimi vlogami je navdušila evropsko občinstvo, saj je oba jezika govorila brezhibno. Igrala je tako v komedijah kot resnih filmih, zahvaljujoč vlogi v The Deep je postala seks simbol. Videli smo jo v filmih Divja orhideja in Beneška kurtizana ter v serijah Ally McBeal, Zakon in red, Rizzoli in Isles ter mnogih drugih. Nikoli se ni poročila ali imela otrok, saj se ji je predvsem slednje zdelo preveč sebično za nekoga, ki ima njeno službo. V dveh razmerjih je bila mačeha, kar je jemala zelo resno.

Najdaljšo romanco je imela z Eminom Boztepejem, turškim trenerjem borilnih veščin.

S Sarah Jessico Parker je igrala v filmu Here And Now.

Jacqueline oziroma Jackie, kot jo kličejo, je tudi botra Angeline Jolie.