Bilo je nekoč: Bryan Adams

Kanadski kantavtor bo 5. novembra dopolnil 63 let, prodal pa je skoraj 100 milijonov albumov in singlov po vsem svetu. Pri dvanajstih si je kupil prvo kitaro, bil v prvi skupini pri 15 letih in pri 20 izdal svoj prvi album.

Pustil je srednjo šolo in z denarjem, ki so ga starši hranili za njegov študij, kupil veliki klavir. Njegov uspeh je v osemdesetih vztrajno naraščal, uspešnice je nizal kot po tekočem traku in celo posnel duet s Tino Turner.

Največji met mu je uspel s skladbo (Everything I Do) I Do It For You, navdušil pa je tudi v tercetu s Stingom in Rodom Stewartom s skladbo All For Love.

Nominiran je bil za tri oskarje in pet zlatih globusov, a čeprav jih ni prejel, to njegovega ustvarjalnega zagona ni upočasnilo. Ob vsem tem je predan dobrodelnosti, naj gre za ljudi ali živali.

Nekaj časa je imel celo dolge lase, kot se za rockerja spodobi.

S tretjim albumom Cuts Like A Knife se je prebil med zvezde.

Bryan leta 2007 na podelitvi zlatih globusov

S princeso Diano, o kateri je napisal občudujočo skladbo, še preden jo je spoznal, naj bi bila več kot le prijatelja.

Zaljubil se je v svojo osebno asistentko Alicio Grimaldi, s katero se ne kažeta v javnosti, imata pa hčerki Mirabello Bunny in Lulo Rosyleo.