Bi prepoznali tega slovenskega glasbenika na starih fotografijah? (Suzy)

Rodil se je v Beltincih in že šestnajstleten poskusil bobnati v svoji prvi skupini. Raje se je odločil za petje in potem prepeval v več skupinah vse do osemdesetih, ko je nase opozoril s skladbo Dan neskončnih sanj, s katero je zmagal na slovenski popevki. Dan po nastopu je odšel v vojsko, po vrnitvi se je leta 1983 priključil skupini Martin Krpan in z njo posnel samo dva albuma, saj so 1991. prenehali delovati.

S skupino Martin Krpan je ustvaril legendarno skladbo Od višine se zvrti.

Z Beltinško bando je Sloveniji približal Prekmurje.

Od tedaj ustvarja samostojno in v družbi Malih bogov in Beltinške bande, s pomočjo slednje je prekmursko narečje približal širni Sloveniji. Sodeloval je z neštetimi domačimi in tujimi glasbeniki ter izdal že 26 albumov z avtorsko glasbo, več pesniških zbirk ter ustvarjal filmsko in gledališko glasbo. Na slovenskem prostoru je edinstven. Leta 1991 je spoznal Evo Strmljan, se z njo poročil in skupaj imata tri otroke: Čarno Katarino, Ajdino Marijo in Naja Vida.

V filmu Halgato ni poskrbel le za glasbo, pač pa je tudi zaigral.

Z Malimi bogovi je 1999. nastopil kot predskupina legendarnim R.E.M., potem pa se jim šest let pozneje celo pridružil na odru.

Z Evo Strmljan Kreslin, direktorico Javnega zavoda Mala ulica, sta poročena že 28 let.

Lani je dobil državno odlikovanje red za zasluge.