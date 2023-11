Barbra Streisand je bila zgrožena nad tem, kaj ji je Marlon Brando dejal (Suzy)

Svoje spomine je naposled izdala tudi Barbra Streisand, ki je pri 81 živa legenda: igralka, pevka, režiserka, politična aktivistka, žena in mati si je zato tudi dovolila svoje življenje izliti na kar 992 strani knjige z naslovom My Name Is Barbra (Ime mi je Barbra, op. p.).

Leta 1963 je z Judy nastopila na njeni oddaji The Judy Garland Show. FOTO: Profimedia

V knjigi se predstavi takšna, kot jo poznamo: s ščepcem humorja in občutkom samoironije, saj priznava, da je v vzvratnem ogledalu vse videti drugače, hkrati je prav preprosto pametovati zdaj, ko si modrejši. A vseeno razkrije kar nekaj skrivnosti ter osvetli zgodbe, ki so svetu že dolgo dobro znane. Ko je denimo neki novinar napisal, da si njen nos zasluži oltar, je bila polaskana, a je v istem stavku nadaljeval, da je obraz, ki ga deli na pol, dolg in žalosten ter podoben pasjemu. A nosu si ni hotela operirati, saj se je bala, da se bo spremenil zven njenega glasu. Čeprav se je zlobnih besed navadila, jo še vedno kdaj prizadenejo, pravi.

Izrazil je željo, da bi jo pokavsal

Piše tudi o Marlonu Brandu, ki ji je po treh urah pogovora pogledal v oči in dejal: »Rad bi te pokavsal.« Priznanje jo je presenetilo. »To zveni grozno,« mu je odvrnila, on pa je po razmisleku rekel: »Prav. Potem bi te rad odpeljal v muzej.« Ta predlog se ji je zdel veliko bolj romantičen, saj je od nekdaj fantazirala o tem, da bi se z nekom, ki jo močno privlači, sprehodila po muzeju in si ogledovala umetniška dela. Takrat je bil poročen s Tarito Teri'ipaia, ona pa z Elliottom Gouldom.

»Sem babilonska kraljica ali pes pasme baset? Najbrž oboje, odvisno od zornega kota,« zapiše. FOTO: Profimedia

Judy Garland je bila njena velika prijateljica, čeprav so mnogi mislili, da sta tekmici in se ne marata. Pogosto sta klepetali po telefonu in Judy je prišla na eno od štirih Barbrinih zabav v 45 letih, ki jih je imela v New Yorku. »Rekla je: 'Ne dovoli, da s teboj ravnajo tako, kot so z menoj.' Morala bi jo vprašati, kaj je mislila s tem.«

Njen priimek se izgovori z dvema S-jema, drugi S ne postane Z, zato je tudi podjetju Apple naročila, da so popravili izgovarjavo osebne asistentke Siri. FOTO: Profimedia

Ko je spoznala Jamesa Brolina, je že obupala nad partnersko ljubeznijo. »Prav nič mi ni manjkalo, če sem bila sama. Imela sem sina, dobre prijatelje, delo me je izpolnjevalo, rada sem imela svojo hišo v Malibuju s pogledom na ocean. Morda moraš biti srečen sam s seboj, preden si lahko srečen z nekom drugim,« pravi. »A najbrž ostajava skupaj, ker sva za to oba pripravljena delati.«