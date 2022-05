Avdić si je privoščil sina

Kdo drug je zmožen na tako izviren način naplahtati otroke, kot to počne Denis Avdić? Njegovi podvigi se vselej končajo z veliko mero smeha, in tudi tokrat nas ni razočaral.

Bo pa to težko potrdil voditeljev mlajši sin Nik, ko bo izvedel, da tista ženska na fasadi lokala zraven športnega parka Tivoli v resnici sploh ni njegova mami. Tako mu je namreč natvezil očka. »Malce sem se mu zlagal, da je tale narisana mačka mamica, in za zdaj mi še verjame,« si ga je privoščil in se ob reakciji malega kolesarja iskreno nasmejal.

Nik je prepričljivo ponavljal, da je njegova mamica na zidu najlepša na svetu.

Sicer je Avdićeva žena Ana zelo privlačna, a za zdaj se še ne more pohvaliti, da jo je nekdo v naravni velikosti narisal na zid in ob tem poudaril njeno zadnjico. Otroška naivnost je zares ljubka in ni čudno, da nasedejo, če očetje tako zvito opevajo lepoto njihovih mamic.