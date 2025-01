Ariana Grande prevarala moža z drugim, prav tako poročenim! (Suzy)

V filmu Žlehtnoba, ki v naše kinematografe prihaja v soboto, pevka Ariana Grande igra dobro čarovnico Glindo, a kaže, da je bolj podobna Zlobni čarovnici z zahoda, ki jo upodablja Cynthia Erivo.

Ariana modro molči.

Ko se je snemanje začelo, sta bila tako Ariana kot, ki igra enega od stranskih likov, poročena, a se je zelo hitro razvedelo, da sta oba zapustila svoja partnerja in se podala v romanco. Medtem ko se je Ariana najprej skrivaj poročila zin hitro vložila zahtevo za ločitev, je bil Ethan srečno poročen že šest let.

Njegova žena Lilly Jay se je z njunim dvomesečnim sinkom preselila v London, da bi mu stala ob strani med snemanjem, a je ostala sama s strtim srcem in z danes dveletnim otrokom. Klinična psihologinja je nedavno v reviji The Cut objavila čustveni esej o tem, kako se ji je zrušil svet, Ariana in Ethan pa se na to očitno požvižgata.