Ansambel Saša Avsenika: Severna Amerika v znamenju obletnic (Suzy)

Ansambel Saša Avsenika se je konec oktobra vrnil že s tretjega obiska Severne Amerike. Z nastopi v Kanadi in ZDA so obeležili 70. obletnico Avsenikove glasbene zapuščine ter 50. obletnico delovanja slovenske folklorne skupine Mladi glas Planika iz Toronta, ki jih je tudi povabila na turnejo.

»Generacije mladih, ki večinoma ne govorijo več slovensko, si z največjim ponosom nadenejo slovensko narodno nošo in plešejo na Avsenikovo glasbo,« pravijo člani ansambla.

»Ob vsakem srečanju s slovenskimi izseljenci opazimo, kako globoko je Avsenikova glasba vtkana v njihovo identiteto in občutek pripadnosti,« pravi Sašo in doda: »Naše pesmi imajo prav poseben pomen za izseljence vseh generacij, saj jih povezujejo z domovino, tradicijo in skupnimi spomini na družino ter slovenske korenine. Mladina, ki je rojena v Kanadi ali Ameriki in večinoma ne govori več slovensko, a kljub temu z največjim ponosom nosi narodne noše, zapleše in prepeva ob naši glasbi. V teh trenutkih vidimo, da glasba resnično ne pozna meja in deluje kot vez, ki ohranja našo kulturo živo tudi po svetu.«

Člani se bodo zdaj pripravili na velika koncerta z razširjeno zasedbo ob svoji 15. obletnici delovanja. Sedmega decembra jih čaka nastop v ljubljanski Hali Tivoli, 21. decembra še v mariborski Dvorani Tabor.