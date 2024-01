Anja Ramšak je ljubljena in zaobljubljena (Suzy)

Anja Ramšak je srčna, energična in iskrena ženska, ki je znana po tem, da o skoraj vsaki temi govori odkrito in brez olepševanj. Razen o tistih, ki se dotikajo njenega zasebnega življenja in srčnih zadev. Čeprav je doslej kot grob molčala o moškem, ki je v njenih očeh in srcu prižgal iskrice, se je ob vstopu v novo leto le odločila pohvaliti, da sta z najdražjim pripravljena na veliko spremembo.

»Zasebno v novo leto vstopam prav vesela. Že tretje leto zapored potegnem črto pod leto in si rečem: 'Da, na splošno sem srečna in zadovoljna z opravljeno potjo.' Sem zdrava, naspana, obdana z najboljšo družino, res čudovitimi prijatelji in razigranimi drugimi bitji, nasmejana, že nekaj časa najgloblje do zdaj predana in ljubljena, od letos pa tudi zaročena gospa,« je priznala simpatična radijka, ki je prvič objavila skupno fotografijo z izbrancem.