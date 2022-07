Ana Dolinar Horvat: Tega nisem pričakovala

Vedela je, da bo s svojo zgodbo o vsem hudem, kar je morala prestati na poti do materinstva, sprožila različne odzive, ampak Ana Dolinar Horvat ni niti najmanj slutila, da bo njen osebni projekt dobil takšne razsežnosti.

»Resnično sem osupla nad tem, koliko ljudi se je dotaknila moja izpoved. Zato sem sklenila, da bom na Silbi, kamor se z družino vselej radi odpravimo, posnela naslednjo temo in jo delila z vami. Natovorila sem vso potrebno tehnično opremo, ampak sem bila preveč ambiciozna, kajti dopustovanje z otroki je vse prej kot preprosto. Kakor da se še nisem dovolj naučila, da ne bom imela miru. Nič hudega, bo že počakalo,« nam sporoča Ana, ki na čarobnem jadranskem otoku uživa v družinski harmoniji in išče navdih za naslednje spodbudne vsebine. Tudi o dojenju in drugih detajlih materinskega poslanstva.