Aleksander Čeferin kot James Bond: Doma so glavne ženske

Kakšna človeška veličina moraš biti, da se ti klanjajo tudi največji športni zvezdniki? Slovenci smo dobili velikanski privilegij, ko je mesto predsednika Evropske nogometne zveze še drugič zapored prevzel naše gore list. Tudi največji skeptiki, ki so se spraševali, kaj bomo imeli od tega, so dobili odgovor v nabito polnem stadionu Stožice, kjer so se zbrale svetovno oboževane legende tega priljubljenega športa. Vse to zaradi karizmatičnega pravnika, ki zase pravi, da živi kot slavni filmski agent.

Z ženo Barbaro imata trden odnos, s katerim sta vzor svojim hčerkam.

Aleksander Čeferin ni fiktivni junak, ampak človek z velikanskim srcem. Kot odvet­niku mu je mar za pravico, kar dokazuje z odločnimi pobudami na področju nogometa. Kot enemu redkih mu uspeva vzpostavljati red in ohranjati spoštovanje do njegove funkcije. Kako zelo ga cenijo, dokazuje nedavni dogodek, ko je držal obljubo in v Ljubljano pripeljal superzvezdnike okroglega usnja.

Za ugled še vedno trdo gara, to pa ima svoje posledice

Takšnega ugleda si ni ustvaril čez noč. Zanj še vedno trdo gara, to pa ima svoje posledice. Težje se posveča družini, saj je nenehno na poti. V letu dni je opravil toliko poletov, da bi se zlahka prekvalificiral v pilota. Samo v zadnjem mesecu je obiskal več kot deset držav in v šali je za portal N1 dejal, da je njegov vsakdan podoben vsakdanu Jamesa Bonda. Neprestano je v akciji, v pogonu, na srečo pa ima ob sebi odlično ekipo strategov in strokovnjakov, ki si jih je izbral sam. Brez njih bi bilo težje premagovati zahtevne izzive in prenašati stres.

Če se sprašujete, kako poskrbi za ravnovesje med pretežno moškim svetom, v katerem deluje, in bolj nežno, žensko energijo, se odgovor skriva v družini. Doma so namreč glavne ženske, saj je oče treh hčera in mož ljubljeni ženi Barbari. V njej je našel zaupnico in trdno podpornico, a to ne pomeni, da mu ona brezglavo sledi. Včasih je tudi precej naelektreno ozračje, ko zagovarjata vsak svoje poglede. Bistvo njunega dolgoletnega partnerstva je, da si dopuščata svobodo in se ne omejujeta pri stvareh, ki se jim predajata z vso strastjo. A ko je čas za družino, ni kompromisov.

Izjemni Aleksander Čeferin je mož besede, saj nikoli ne razočara in izpolni vsako obljubo.

Hčerka Nina jih šteje 31 in je zaposlena v domači odvetniški pisarni, Neža je pri 21 letih študentka na oblikovnem Inštitutu Maragoni v Milanu, najmlajša Ana pa je letos postala polnoletna gimnazijka in se spogleduje s študijem igre. Pestro je pri Čeferinovih, zato so vikendi njihovi, da se razbremenijo v skupnih trenutkih, odpravijo na kakšno fino večerjo in uživajo v kakovostnem času, ki je samo njihov.