70 let drznega izpraševalca, ki goste rad vpraša tisto, kar vse zanima (Suzy)

Prav na dan izida naše revije je Howard Stern praznoval 70. rojstni dan. Njegova oddaja The Howard Stern Show je priljubljena, vse odkar je leta 1986 prišla na ameriške radijske valove, obožujejo ga mediji vsepovsod, saj svoje goste rad vpraša tisto, kar vse zanima, a si redki upajo vprašati. Pozneje je priznal, da je bil včasih res nesramen in zoprn, v svoji knjigi pred petimi leti pa navedel, kateri intervjuji so tudi zanj ostali najbolj nepozabni.

Madonna je priznala, da je hodila s Tupacom Shakurjem in bila nekoč zaljubljena v Warrena Beattyja. Jenny McCarthy je povedala, da obožuje seks in se je kot mladenka ves čas samozadovoljevala s svojim plišastim medvedkom, dokler ga ni njena mama prodala na garažni razprodaji. Povrhu je voditeljica podrobno razložila, katere položaje ima pri spolnih odnosih najraje.

Voditelj je znan po tem, da iz svojih gostov izvleče skoraj vse. FOTO: Profimedia

Tudi komik Tracy Morgan, ki je pred desetimi leti preživel hudo prometno nesrečo, je brez težav govoril o svojem spolnem življenju, ko se je z voditeljem pogovarjal iz bolnišnice. »Ne počnem nič drugega, le masturbiram. Nekega dne so vse naprave piskale kot nore, vsi so pritekli, saj so se bali, kaj je narobe. Pa sem se le samozadovoljeval.« O samozadovoljevanju je govorila tudi 80-letna Joan Rivers. »Mojemu vibratorju je ime Barbara Walters,« je dejala.

Kim in Khloe govorili o tem, kaj jima je všeč med rjuhami

Morda je manj presenetljivo, da sta Kim in Khloe Kardashian prav tako z veseljem govorili o tem, kaj jima je všeč med rjuhami, a Khloe je jasno priznala nekaj posebnega: »Ko enkrat hodiš s črncem, ne moreš hoditi z drugačnimi.« Harvey Weinstein je leta 2014 zatrjeval, da ni nikoli zlorabil svojega položaja. Ko ga je Stern vprašal, ali res ne sanja o dekletih, ki bi mu lahko bila na voljo, je dejal: »Sanjam le o Gospodarju prstanov.« Voditelj pravi, da mu ni verjel, tri leta pozneje pa mu ni verjel nihče več.

Stern je v drugo poročen z igralko Beth, rojstni dan pa bo preživel v postelji, saj je prvič zbolel za covidom. FOTO: Profimedia

Donald Trump je bil njegov gost več kot dvajsetkrat. Včasih je samo poklical, drugič prišel na obisk, saj je bil pripravljen povedati vse. Ko ga je leta 1997 vprašal, ali uporablja kondome, je poslovnež dejal: »Ne vem, katere znamke so, ampak jih imam. Predvsem pa upam na najboljše.«

Howard pa si očita, da se ni opravičil pokojnemu Robinu Williamsu, ki ga je zasliševal, zakaj se je ločil od prve žene in se poročil z varuško svojih otrok. Dvajset let je zbiral pogum, a ko je bil pripravljen na klic, je Robin preminil. »Še vedno sem žalosten, da smo ga izgubili, in razočaran nad seboj, saj obžalujem, da ga nisem poklical prej.«