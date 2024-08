14 idiličnih let v Tinkare Fortuna v Savudriji (Suzy)

Tinkara Fortuna, ki je širši slovenski javnosti znana kot vedno nasmejana članica zasedbe Bepop, tudi letošnje poletje z družino preživlja v Savudriji. Ta poleti postane njihov drugi dom, kjer skupaj uživajo že kar štirinajst let, Tinkara in njen mož Peter se trudita čim več časa nameniti hčerkam Flori, Viti, ki je nedavno praznovala enajst let, in najstarejši Taji. Skupne trenutke preživljajo na različne načine, o uživanju v preprostosti počitnikovanja v kampu pa vsestranska glasbenica pravi takole: »Sonce, voda, zrak, svoboda. Ko sem z njimi, se čas ustavi, moje srce je srečno in mirno. Taborjenje je zakon!« Takšnega načina dopustovanja ne bi zamenjala za noben luksuzni hotel na svetu, saj pravi, da se jih naveliča že po dveh dnevih.