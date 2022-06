Razkrivamo, kako lahko podaljšajte življenje za šest let

Raziskava o tem, kako dolgo bomo živeli, je pokazala, da lahko zdrave navade življenje podaljšajo za kar šest let, in to tudi če smo jih usvojili v srednjih letih in celo pozneje.

Že majhne spremembe, s katerimi podpremo naše zdravje, pomenijo veliko.

Da bi ugotovili, koliko različne navade vplivajo na dolgoživost, so japonski znanstveniki dve desetletji spremljali 49.021 moških in žensk, starih od 40 do 80 let. Cilj raziskave je bil preveriti, ali si lahko v deželi, kjer ljudje že sicer dolgo živijo, še podaljšajo življenje z usvajanjem dobrih navad. Raziskovalci so bili navdušeni, kajti prav to so potrdili: z uvajanjem zdravih navad v vsakdan Japonci še podaljšajo že tako dolgo življenje.

Mimogrede: pričakovana življenjska doba na Japonskem je bila pred dvema letoma 84,7 leta, ženske povprečno živijo 87,7 leta, moški 81,6 leta (za primerjavo, pričakovana življenjska doba v Sloveniji je za ženske 83,39 leta, za moške 77,81 leta).

K dolgoživosti pripomorejo številni dejavniki, od nizke stopnje debelosti in redne telesne dejavnosti do uživanja manj rdečega mesa in več rib, bogatih z maščobnimi kislinami omega-3, več rastlinske prehrane, bogate s polifenoli.

Med raziskavo so beležili, koliko sadja in zelenjave ter mleka zaužijejo sodelujoči, kolikšen je njihov indeks telesne mase, koliko se gibajo, ali kadijo in pijejo alkohol ter koliko spijo. Raziskovalci so ugotovili, da je vsaka od naštetih zdravih navad povezana z najmanj pol leta daljšega življenja tako za moške kot ženske. Ljudje v srednjih letih, ki so usvojili sedem ali osem zdravih navad, so si življenje podaljšali za šest let! Moški in ženske pri štiridesetih so tako živeli do 86,8 oziroma 91,3 leta.

Nikoli ni prepozno. FOTO: Ljupco/Getty Images

Že majhne spremembe, s katerimi podpremo svoje zdravje, pomenijo veliko. Nikoli ni prepozno, začnite še danes, in sicer z bolj zdravim načinom prehranjevanja: vsaj pet obrokov sadja in zelenjave na dan naj bi pojedli, zelenjava naj s krožnikov izpodriva meso, izdelke iz bele moke zamenjajmo s polnozrnatimi, žejo pogasimo z vodo, vsaj kakšno skodelico kave nadomestimo z zelenim čajem, opustimo kajenje in alkohol, poskrbimo za vsakodnevno gibanje, zadostovala bo že hitra hoja, ter dovolj spanca.