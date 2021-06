Ko se pojavijo, ni poti nazaj

S pregledom pri specialistu ne odlašajmo. FOTO: Elena Volf/Getty Images

Kompresijske nogavice izboljšujejo prekrvitev in preprečujejo krvne strdke.

Preventiva je nujna

Napredovanje lahko privede do razjed.

Vene imajo zaklopke, ki se ritmično odpirajo ter zapirajo in tako pomagajo pri potiskanju krvi do srca. Tako tudi preprečujejo, da kri zaradi sile težnosti ne steče nazaj v noge. Če venske zaklopke iz različnih vzrokov izgubijo svojo učinkovitost, nastane zastoj venske krvi v spodnjih okončinah in pojavijo se krčne žile. Te so sprva mrežaste, zvijugane, lahko tudi nabrekle ali zasukane vene zaradi povečanega pritiska krvi na stene.Vzrokov za pojav krčnih žil je veliko, eden od izrazitih dejavnikov tveganja je nedvomno starost: mlajše običajno doletijo blage oblike, starejše prebivalstvo, praviloma po 60. letu, pa se že spopada z večjimi težavami. Pogostejše so pri ženskah, ne nazadnje na pojav vplivajo tudi hormonske spremembe med nosečnostjo zaradi širjenja sten žil in pritiska ploda na vene v medenici, pomembno vlogo pa ima tudi dednost.Krčne žile si lahko pridelamo z debelostjo, premalo gibanja, dolgotrajnim sedečim delom ali stanjem, pogosto prekrižanimi nogami, visokimi petami, pretesnimi oblačili, pretiranim uživanjem kave in alkohola ter kajenjem. Nekatere raziskave s krčnimi žilami povezujejo tudi prehrano, denimo pretirano količino vlaknin; trdnih dokazov za to sicer ni, zato še vedno velja zlato pravilo, da je uravnotežena prehrana prava odločitev.V začetnih fazah težav lahko veliko naredimo sami. Kompresijske nogavice, ki izboljšajo prekrvitev, so po posvetu s strokovnjakom vsekakor priporočljive, saj preprečujejo tudi krvne strdke, ponoči je smiselno spanje z rahlo dvignjenimi nogami, enako naredimo tudi med dnevnim počitkom. Ne omahujmo s pregledom pri specialistu flebologu, sploh če so naše noge pogosto težke in zatekajo; najprej bo opravil ultrazvočni pregled ožilja in ocenil stopnjo napredovanja bolezni ter se odločil o zdravljenju. Izogibamo se alkoholu in kajenju, pretesnim oblačilom, visokim petam; pijemo veliko tekočine in uživamo raznoliko prehrano. Savne, solariji in kopanje v termalni vodi lahko stanje poslabšajo, raje se pogosteje prhajmo z mrzlo vodo. Pri teku se izogibamo trdi podlagi, mnogo bolje je hoditi, kolesariti in plavati.Na dedno nagnjenost ne moremo vplivati, vsekakor pa lahko z ustrezno preventivo in zdravim življenjskim slogom pojav krčnih žil preložimo na poznejše obdobje ali morda preprečimo hudo obliko. Previdnost pa naj velja za vsakogar, saj že razvite bolezni ven ni mogoče povsem odpraviti, težave lahko le omilimo in preprečujemo nadaljnje zaplete, med katerimi so lahko tudi spremembe na koži, srbenje, temno obarvanje, rdečina, stanjšanje, otrdelost kože in občutljivost za bakterijske in glivične okužbe. Napredovanje bolezni lahko sčasoma privede celo do razjed na golenih, krvavitev, vnetij povrhnjih žil in nastanka krvnih strdkov, nezanemarljiv pa je tudi neprivlačen videz.