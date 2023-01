Priporočite HP Instant Ink prijatelju do konca januarja in oba bosta tri mesece tiskala brezplačno

Poudarki novosti: Do konca januarja priporočite HP Instant Ink prijatelju in oba bosta tri mesece tiskala brezplačno.

Storitev lahko priporočite neomejenemu številu prijateljev, število brezplačnih mesecev pa se povečuje z vsakim novim uspešnim priporočilom.

Kot del naročnine za potrošni material so originalne HP-jeve kartuše s črnilom in tonerjem samodejno dostavljene, ko jih zmanjka. Cene naročnin so od 0,99 EUR na mesec.

Priporočite HP Instant Ink prijatelju in oba bosta tri mesece tiskala brezplačno. Vsak uporabnik storitve HP Instant Ink jo lahko priporoči neomejenemu številu prijateljev z uporabo svoje edinstvene referenčne kode ali povezave, z vsakim novim uspešnim priporočilom pa se število brezplačnih mesecev poveča. Program »Priporoči prijatelju« traja do konca januarja.

»Našim uporabnikom in njihovim prijateljem z referenčnim programom ponujamo številne ugodnosti. Poleg tiskanja, ki je s storitvijo HP Instant Ink veliko ugodnejše, priporočila omogočajo mesece in mesece brezplačne uporabe storitve, torej brezplačnega tiska,« je povedal Primož Polajnar, generalni direktor HP-ja za regijo Adriatik.

Nikoli več vam ne bo zmanjkalo črnila ali tonerja

Storitev Instant Ink zagotavlja brezhibno izkušnjo tiskanja z zaznavanjem nizke ravni originalnih zalog črnila in samodejno dostavo novih kartuš s tonerjem, preden jih zmanjka. Poleg tega, da odpravi težavo zaradi pomanjkanja črnila, ko ga najbolj potrebujete, je storitev Instant Ink inovativno prilagodljiva. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi mesečnimi paketi in plačajo fiksno ceno glede na število natisnjenih strani.

Cene naročnin se začnejo pri 0,99 EUR na mesec s prihrankom do 70 %* pri vrhunskih HP-jevih originalnih kartušah s črnilom ali tonerjem. Uporabniki lahko kadar koli prilagodijo ali prekličejo naročnino brez pogodbe, letne pristojbine ali obveznosti in prenesejo neuporabljene strani iz enega meseca v drugega.

Naročnina na storitev Instant Ink s HP+

Storitev Instant Ink je na voljo tudi s tiskalniki HP+. HP+ je eden najpametnejših sistemov tiskanja na svetu, namenjen uporabnikom in malim podjetjem. S HP+ je strankam na voljo šestmesečno preizkusno obdobje za Instant Ink** (kar pomeni 6 mesecev brezplačnega tiskanja po registraciji) in lahko preprosto upravljajo svojo naročnino s HP Smart App. Z več kot 48 milijoni aktivnih uporabnikov mesečno lahko uporabniki tiskajo in skenirajo dokumente s skoraj katere koli lokacije. Za več informacij obiščite www.hpplustiskalniki.si (www.hp.com/si/plus)

Za nas je pomembno, da zaščitimo planet

Poleg udobja storitev Instant Ink uporabnikom omogoča trajnosten način življenja. HP ponuja možnosti recikliranja, vključno s predplačniškim recikliranjem in dostavo kartuš.*** Kot del pobude Planet Partners je HP do danes recikliral več kot 875 milijonov kartuš s črnilom in tonerjem, 80 % novih originalnih HP-jevih kartuš s črnilom in 100 % novih originalnih HP-jevih kartuš s tonerjem vsebuje do 45 % ali več reciklirane plastike.****

Cena in razpoložljivost Naročnine za črnilo 10 strani na mesec – 0,99 EUR

50 strani na mesec – 3,99 EUR

100 strani na mesec – 5,99 EUR

300 strani na mesec – 11,99 EUR

700 strani na mesec – 24,99 EUR

Naročnine za kartuše s tonerjem 50 strani na mesec – 1,99 EUR

100 strani na mesec – 3,99 EUR

400 strani na mesec – 13,99 EUR

800 strani na mesec – 19,99 EUR

1500 strani na mesec – 25,99 EUR Za več informacij o storitvi HP Instant Ink in združljivih različicah strojne opreme obiščite www.hp.com/si/instantink.

