Gradovi kralja Matjaža bodo zadnji konec tedna v januarju

Zadnji konec tedna v januarju bodo na Matevžavih travnikih pod stadionom v središču Črne na Koroškem pripravili že 31. zimsko pravljico, imenovano Gradovi kralja Matjaža, kjer so od njenega začetka leta 1993 zgradili že več kot 1400 snežnih gradov in skulptur. »Tokrat bo prireditev še posebno atraktivna in zabavna, saj bo njena izvedba že 31. po vrsti in morda se prav na ta dan kralj Matjaž s svojimi vojščaki prebudi iz spanja pod goro Peco in nas preseneti s spustom po jeklenici, slalomsko vožnjo v soju bakel ali pa nam pripravi kakšno posebno presenečenje,« so sporočili z občine Črna na Koroškem.

V petek zvečer bo nočni slalom med baklami za pokal kralja Matjaža.

Prireditev njegovemu visočanstvu v čast bo potekala med 27. in 29. januarjem. Tridnevno dogajanje se bo začelo v petek zvečer, ko bo na smučišču v Črni na Koroškem potekal nočni slalom med baklami za pokal kralja Matjaža. Osrednji dogodek prireditve je sobotno tekmovanje ekip v gradnji snežnih gradov in skulptur, tematsko sorodnih legendi kralja Matjaža.

Celodnevno gradnjo vsako leto spremlja pester zabavno-kulturni program. Nedelja je namenjena otrokom, za katere pripravijo zanimive animacije, lutkovne predstave, iskanje skritega zaklada, možnost jahanja in druge zabavne aktivnosti. V nedeljo bodo podelili nagrade za najboljša likovna in literarna dela na temo kralja Matjaža, ki so jih ustvarjali učenci slovenskih osnovnih šol.