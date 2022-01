Teden v zvezdah

Merkur in Venera sta še vedno retrogradna, tako nas lahko nekaj vleče v preteklost. Po eni strani bomo morali popravljati napake iz preteklosti in narediti vse, s čimer smo predolgo odlašali, po drugi pa bomo premlevali stare odnose. Občutek, da ne moremo naprej, nas bo držal še vsaj do začetka februarja. Ponovno bo več planetov v kozorogu, s tem bo več občutka odgovornosti, več skrbi, bolj delavni bomo.

Vikend prinaša razjasnitev. Novo razumevanje, uvide v to, kar je treba predelati, videti, popraviti. Pomembno je, da vse natančno premislimo in najdemo rešitev. V ponedeljek prestop Marsa v kozoroga prinaša obdobje (do marca), ko bomo znali bolj nadzorovati svojo fizično energijo, jo resneje in učinkoviteje usmerjati v delo in šport. Manj bo optimizma in zanesenosti, več načrtovanja, treznosti, premišljenosti in odločnosti. V sredo (26. 1.) vstopi v kozoroga tudi Merkur, toda na poti nazaj, kar pomeni, da se bomo potapljali v črnogledost, saj se ponovno sreča s Plutonom. Kriza se bo stopnjevala, težke, zastrašujoče novice tudi, spet bomo na preizkušnji, a bomo napetost uporabili za prečiščevanje strahov in preporod ali samo za paniko, bežanje. Hkrati bo Merkur na 29. stopinji kozoroga in se harmonično vezal z Luninima vozloma. To bo priložnost za koristne dogovore, okrepljena bo tudi intuicija.

Venera je tudi retrogradna in v kozorogu, upočasnjuje se, da bi se čez vikend spet obrnila naprej, kar lahko prinaša v odnose občutek, da ne vemo, pri čem smo, kam se bo odnos obrnil, kako bomo stvari rešili. Ker se obrača blizu trigona z Uranom, se zdi, da se bo obrnilo prej na bolje kot slabše, dovoliti si moramo več svobode, ne pritiskajmo na ljudi, ki jih imamo radi. Finančno se nakazujejo zanimive rešitve.

V noči na petek je paralela Merkurja in Saturna, tako bo več težjih misli, strahov, pritiskov na naš um. Pazimo na psihično bolj občutljive, odločimo se, da ne bomo verjeli vsega in se ne pustili zmanipulirati. Ko nas bo vleklo v temačne vidike svoje psihe, jih osvetlimo in se vrnimo na površje.

Vikend nam lahko jasno pokaže, s čim se bomo morali ukvarjati v času retrogradnega Merkurja. Nato bo vedno več energije kozoroga, ki je resna, stroga, kliče k delu, odgovornosti, a tudi temačna in težka. Mentalno in psihično bo več skrbi od srede dalje, vrhunec strahov in temnih misli bo konec tedna. Pogumno prevzemimo odgovornost, popravimo stvari za nazaj, a poskusimo ohraniti upanje, saj bomo zaradi tega sredi februarja močnejši in osvobojeni.