Kongresni trg, kjer je bil daljnega leta 1821 drugi izmed treh kongresov Svete alianse in so »poleg kronanih glav Evrope in diplomatov na svoj račun prišli prebivalci Ljubljane«, kot piše wikipedia, je včeraj popoldne gostil večtisočglavo množico in še eno kronano glavo – kolesarskega kralja Tadeja Pogačarja.

Slovenski kolesarski zvezdnik navijače že nekaj let razveseljuje z izjemnimi rezultati. Letos mu je uspelo osvojiti tako Giro d'Italia kot Tour de France, kar je nazadnje uspelo legendarnemu Marcu Pantaniju leta 1998. Italijanu po tem dvojčku ni več uspelo osvojiti tritedenskih dirk, verjamemo pa, da bo pri Pogiju drugače in jih bo še naprej osvajal, saj ima šele 25 let. Žal šampion s Klanca pri Komendi svojih prvih dveh zmag na dirki po Franciji zaradi covidnih omejitev ni mogel proslaviti pred navijači, tokrat pa je bilo drugače, tokrat je bil dan Tadeja Pogačarja.

Torto so morali nositi štirje krepki fantje. FOTO: Voranc Vogel

Ob 18. uri je do odra na trgu slovenskih športnikov, kot je Kongresca malo za šalo, malo zares poimenoval voditelj sprejema, športni novinar Anže Bašelj, pripeljala povorka 200 kolesarjev Pogi teama s kraljem Pogijem na čelu. Od Vikrč pri Medvodah do Ljubljane so prikolesarili v pol urice. »So hitri tile ta mladi pogiji,« jih je pohvalil njihov vzornik in se z zbranimi še enkrat spomnil nekaterih trenutkov tritedenske dirke. »Sem pomislil, da je bomba, a k sreči je bil samo čips,« je z nasmehom komentiral potezo neuravnovešenega gledalca ob progi, ki mu je v glavo vrgel krompirček.

Kongresni trg postaja trg slovenskih športnikov. FOTO: Voranc Vogel

Na odru so se zvrstili ugledni gostje, med drugim predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Madržonović, Pogačarjev športni direktor Andrej Hauptman, kolesar Luka Mezgec, ljubljanski župan Zoran Janković in slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Župan je Pogiju podaril srce Ljubljane, predsednica pa kavo Pogačar. »Ta bo za v vitrino. Čeprav lepo diši, je ne bom spil,« je dejal 25-letni šampion in Jankovića ter Musarjevo obdaril vsakega s kompletom roza in rumene majice, ki jih je dobil kot vodilni na Giru oziroma Touru. Pogi je častil tudi torto, nastopil je raper Vazz, potem pa je šampion odbrzel na sprejem v svojo Komendo.