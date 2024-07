Znani športnik v hudih težavah: Dolguje milijone, Rusi so mu zaplenili hišo, avtomobile ...

Eden najboljših MMA-borcev v zgodovini tega športa Khabib Nurmagomedov se je znašel v finančnih težavah. Pred kratkim so ruski mediji poročali, da so Dagestancu blokirali vse račune zaradi več kot treh milijonov evrov davčne utaje.

Vendar se država ni ustavila pri tem, ampak je 35-letniku počasi začela zasegati premoženje. Zasegli so njegovo družinsko hišo v Dagestanu in neverjetno zbirko luksuznih avtomobilov, ki jih je imel. Odvzeli so mu 300.000 dolarjev vrednega ferrarija californio T, 160.000 dolarjev vrednega mercedesa AMF GT S, 122.000 dolarjev vrednega mercedesa razreda S, 100.000 dolarjev vrednega BMW serije 7, 85.000 dolarjev vredno toyoto land cruiser in 44.000 dolarjev vredno toyoto tacomo.