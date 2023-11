V prometni nesreči umrl nogometaš Marko (26), okoliščine so nepojasnjene

Žalostna novica prihaja iz Avstrije. Marko Varga (26) je na tekmi svojega moštva dosegel gol, le nekaj ur kasneje pa je imel usodno prometno nesrečo. Kot poročajo, se je v soboto zvečer na avtocesti A1 West Autobahn zgodila grozljiva nesreča.

Okoli 2.10 uri je voznik kombija z vso silo trčil v avtomobil znamke Audi A3, v katerem je sedel Marko Varga. Njegov avtomobil je bil iz do sedaj neznanega razloga parkiran čez cesto na avtocesti. Nogometaša je ob trčenju vrglo iz avtomobila, hudo poškodovan je obležal na cestišču. Njegov avtomobil je dobesedno razpolovil. Ob prihodu reševalcev so ga le ti še uspeli oživiti, a je kasneje v bolnišnici zaradi prehudih poškodb umrl.

Kot poroča ligaportal.at, je bil 26-letnik znani nogometaš regionalnih lig. »Ne vem, kaj naj rečem, situacija je zelo težka za vse nas. Še vedno ne moremo verjeti," je dejal športni direktor ASKÖ Kurt Baumgartner za Ligaportal. Marko se je v klubu zelo dobro počutil, bil je 'res priden fant' in seveda dober nogometaš. »Ko smo danes zjutraj prejeli to novico, smo bili vsi uničeni. Žalost je nepredstavljiva. Sedaj v celoti stojimo za družino in jo bomo podpirali po svojih močeh,« so sporočili iz kluba. Varga je še v petek odigral svojo zadnjo tekmo, na kateri je tudi dosegel enega izmed zadetkov. Domačini Donau Linz so zmagali z rezultatom 6:0.

Marko je za seboj pustil 4-letnega sina.