V Planici tudi sestanek Norvežanov

Med nedavno končano sezono so dali najboljši norveški smučarski skakalci večkrat jasno vedeti, da nočejo več sodelovati z avstrijskim glavnim trenerjem Alexandrom Stöcklom, ki jih je vodil od pomladi 2011. »Vikingi« so se proti 50-letnemu Tirolcu uprli po svetovnem prvenstvu v poletih konec januarja na Kulmu, na katerem so tako na posamični kot moštveni tekmi ostali brez želene kolajne. Toda niso bili (slabi) rezultati – kakor so vztrajno ponavljali – razlog za nezadovoljstvo. Stöcklu so očitali predvsem »pomanjkanje človeškega odnosa« pri vodenju reprezentance.

Alexandra Stöckla je vse skupaj zelo presenetilo. FOTO: Matej Družnik

Avstrijski trener, ki je Norvežane v preteklih letih popeljal do številnih uspehov, se je zatem umaknil domov, da ne bi motil »svojih« varovancev. Moštveno krmilo je prevzel pomočnik Magnus Brevig, ki je krivuljo rezultatov hitro spet zasukal navzgor, toda visokih ciljev, ki so si jih zastavili pred sezono, niso mogli več uresničiti.

V pokalu narodov so se morali sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom (za Avstrijci, Slovenci in Nemci), med posamezniki pa je bil v končni razvrstitvi za svetovni pokal kot sedmi še najvišje uvrščen Johann Andre Forfang, ki je bil sicer najglasnejši Stöcklov kritik.

4. mesto so norveški smučarski skakalci v minuli sezoni zasedli v pokalu narodov. Leto prej so bili še drugi.

Na finalu sezone v Planici je nato prišlo do njunega velikega soočenja. »To je kakor ljubezensko razmerje, ki se je v številnih pogledih končalo. Na poti do konca so stvari postale tudi grde, čeprav si tega nihče ni želel,« je (s)krhanje odnosa med skakalci in selektorjem slikovito opisal Forfang. Kot je pojasnil, se to ni zgodilo čez noč. »Nezadovoljstvo v ekipi je bilo navzoče že dalj časa – več let,« je razkril 28-letni Norvežan in na vprašanje, zakaj so o težavah spregovorili sredi sezone in na takšen način, odvrnil, da so se bali, da se jim izteka čas.

V Sloveniji je vidno užival

»Pred nami je izjemno pomembna sezona, v kateri bomo imeli prihodnje leto svetovno prvenstvo v domačem Trondheimu. Opazili smo, da je še veliko stvari, ki jih je treba izboljšati, nismo pa se mogli znebiti občutka, da se vse skupaj odvija prepočasi,« je izpostavil »Furf«, kakor se glasi njegov vzdevek. Med pogovorom je skušal 22 let starejšemu Avstrijcu dopovedati, da ni le on tisti, ki je proti njemu. »Jaz sem le eden od športnikov iz ekipe, v kateri smo bili pravzaprav vsi nezadovoljni z načinom dela,« je še dejal Forfang.

Halvor Egner Granerud je sezono 2023/24 začel kot branilec velikega kristalnega globusa, končal jo je šele na skupnem 24. mestu. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Stöckla so po »sestanku« prevevali mešani občutki. »Johann je v Planici pristopil k meni, kar zelo cenim. Zdi se mi zelo pomembno, da sva se pogovorila,« je poudaril avstrijski trener in pribil, da je v celotni zgodni kljub vsemu marsikaj precej nenavadno.

»Seveda je prihajalo do določenih manjših težav, ki pa smo jih – vsaj tako ocenjujem – uspešno reševali sproti. Na to, da bi bilo lahko v ozadju kaj večjega, nikoli niti pomislil nisem. Zato me je vse skupaj toliko bolj presenetilo,« je priznal Stöckl, ki ga z norveško smučarsko zvezo veže še dveletna pogodba. A še ne ve, če jo bo izpolnil do konca. Ni potrdil niti govoric, po katerih naj bi se dogovarjal za vlogo športnega direktorja oziroma svetovalca na Poljskem.

V Sloveniji, kjer so mu podporo izrazili tudi številni kolegi iz drugih reprezentanc, je sicer vidno užival. »Zaključek v Planici je bil kot vedno odličen, tokrat je bil spektakel še večji zaradi tekmovalnega slovesa Petra Prevca. Neverjetno, kako zelo ga cenijo Slovenci. To je bilo še zlasti opazno po velikem finalu, po katerem so gledalci ostali ob izteku letalnice še dolgo po tekmi. Skupaj z njim so želeli proslaviti konec njegove izjemne kariere,« je še dejal avstrijski trener, ki je bil tudi med gosti Prevčeve poslovilne gala prireditve v Kranjski Gori.