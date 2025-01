Tragedija v družini slavnega nogometaša. Izgubil še enega brata, star je bil komaj 24 let

Poljska je v šoku po šokantni objavi slovitega nogometaša Jana Bieganskega. Pred slabimi štirimi leti je izgubil najstarejšega brata Dawida, zdaj pa se mu je zgodila nova družinska tragedija. Nenadoma je izgubil brata Aleksandra (24), ki je prav tako igral nogomet:

»Pred štirimi leti je umrl naš brat Dawid in že takrat nismo vedeli, kako skozi življenje brez najstarejšega brata, ki nam je pokazal smer življenja ... Nocoj je umrl moj drugi najstarejši brat in pustil praznino v srcih. Bog mi je dal še eno sestro in zanjo bom skrbel kot za zaklad. Gospod, daj jima večni počitek ...« je v pretresljivem zapisu na družbenih omrežjih zapisal poljski nogometaš.

Jan Bieganski trenutno nosi dres Sivassporja, je redni član mlajših starostnih skupin poljske nogometne reprezentance, za Poljsko U-21 pa je zbral 13 nastopov.