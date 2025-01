Ta bivši reprezentant je nova pridobitev hokejistov Olimpije

V vrste slovenskih prvakov, hokejistov Olimpije, so zvabili še enega nekdanjega slovenskega reprezentanta. Ekipi se je pridružil David Rodman, ki bo opravljal vlogo pomočnika trenerja, so sporočili iz kluba.

»Po odločitvi, da Andrej Tavželj postane glavni trener, smo želeli še, da se mu na klopi pridruži kakovosten pomočnik. S svojimi igralskimi in trenerskimi izkušnjami ter osebnostnimi lastnostmi David Rodman posodablja prav to, kar naš klub v tem trenutku potrebuje,« so zapisali v klubu.

David Rodman, ki je igralsko kariero sklenil leta 2020, je nazadnje opravljal vlogo pomočnika svojega brata Marcela pri Beljaku. V sezoni 2020/21 je samostojno vodil Celje.