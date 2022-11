Superračunalnik izračunal, kdo bo svetovni prvak v nogometu: to bi lahko za vedno spremenilo zgodovino nogometa

Do začetka svetovnega prvenstva v nogometu sta le še dobra dva tedna, kar pomeni, da so napovedi o bodočem nosilcu laskavega naslova še kako vroče. In če gre verjeti superračunalniku, že danes vemo, kdo bo 18. decembra v Katarju dvignil zlati pokal.

Superračunalnik namreč pravi, da bo svetovni prvak v nogometu Argentina, kar bi pomenilo, da bo Lionel Messi končno dvignil pokal svetovnega prvaka, ki mu še manjka, in v očeh nekaterih presegel Diega Maradono. Pred turnirjem v Katarju je v neverjetni formi in zato je Argentina po mnenju mnogih favorit, njihov adut je tudi selektor Lionel Scaloni, ki jih je lani pripeljal do težko pričakovanega naslova Copa América.

Argentina je bila svetovni prvak v letih 1978 in 1986, igrala je tudi v finalu turnirja leta 2014 v Braziliji, ko jo je z golom Götzeja premagala Nemčija, medtem ko je bilo prejšnje svetovno prvenstvo v Rusiji zanjo popolna katastrofa.

Če gre verjeti umetni inteligenci, ki je uporabila podatke o vseh reprezentancah, kakovosti igralcev, njihovi formi, razporedu in položaju na seznamu Fife – kar ni nujno, da je odločilno –, se bo Argentina veselila naslova svetovnega prvaka v Katarju, poroča v svoji raziskavi agencija BCA Research.

Napovedi pravijo, da naj bi v finalu igrali s Portugalsko (Messi proti Ronaldu), in če bo res tako, se nam obeta pravi spektakel.