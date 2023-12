Športniki leta 2023: Janja Garnbret, Tadej Pogačar in nogometna reprezentanca

Ko je marca slovenska nogometna reprezentanca na prvi tekmi kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu, po golu Žana Vipotnika, iz Kazahstana prinesla vse tri točke, je že kazalo na nekaj velikega. Sledil je sicer hladen tuš na Finskem, a je bil vtis hitro popravljen z remijem in dobro igro proti Danski. Dokončna potrditev je prišla jeseni - septembra in oktobra - 4 tekme in 4 zmage. Blestela sta Andraž Šporar in Benjamin Šeško, Adam Gnezda Čerin pa je v Belfastu poskrbel za to, da je imela Slovenija pred zadnjima dvema tekmama vse v svojih rokah oz. nogah. Mirni in preudarni selektor Matjaž Kek ni zganjal evforije, prav tako ni bilo zaznati skrbi po porazu na Danskem. Da je reprezentanca dozorela in da jo selektor v svojem drugem mandatu pelje na drugo veliko tekmovanje, je bilo dokončno jasno po prigarani zmagi nad Kazahstanom v razprodanih Stožicah. Dvaindvajset točk, najboljša obramba in najboljši napad v skupini je pomenilo neposredno uvrstitev na evropsko prvenstvo.