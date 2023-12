Šok na žrebu za Euro 2024, nekdo je predvajal pornografski film (VIDEO)

Kot smo že pisali, se bo slovenska nogometna reprezentanca na evropskem prvenstvu, ki bo med 14. junijem in 14. julijem prihodnje leto potekalo v Nemčiji, v skupini C pomerila proti Danski, Srbiji in Angliji. Tako je določil današnji žreb v hamburški koncertni dvorani. Slovenska delegacija na čelu s selektorjem Matjažem Kekom in predsednikom Nogometne zveze Slovenije Radenkom Mijatovićem je v Hamburgu žreb skupin ocenila za težak. Kot pa je poudaril selektor, tekmece poznajo in bodo na EP šli tekmovat, ne zgolj sodelovat .

Je pa trenutek iz žrebanja, v katerem je nekdo med žrebanjem, ko so bile v igri žogice z imeni Srbije, Švice in Italije, predvajal zvoke iz pornografskega filma, postal hit na družabnih omrežjih. Kako se je to zgodilo, še ni znano, očitno pa je bilo glasno, saj se je slišalo v prenosu. Giorgio Marchetti, vodja žrebanja, je poudaril, da so se že pred stokanjem zaslišali čudni zvoki.

Več pa na priloženem posnetku.