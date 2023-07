Slovenija zanj sanjska odskočna deska

V Šaleški dolini je vodstvo premogovnika zatesnilo finančno pipo, iz katere se je napajal velenjski klub. Ena od tradicionalnih slovenskih nogometnih trdnjav je v eksistencialnem obupu kar klicala po špekulantih, ki so prišli po hiter zaslužek. A na stadionu Ob jezeru se je »zgodil« John Mary, najboljši strelec 1. SNL v sezoni 2016/17.

»V Slovenijo sem prišel po poškodbi kolena, zaradi katere se v srbskem prvoligašu Vojvodini nisem uveljavil. Zastopnik mi je svetoval, da je slovenska liga najprimernejša, da se vrnem v nogometno življenje. Bil sem izjemno motiviran, posvetil sem se treningom in tekmam ter se vrnil na vrhunsko raven,« je razložil Nigerijec, ki je po očetu kamerunskega rodu, zato je igral za mlado selekcijo Kameruna. Leta 2021 je enkrat nastopil tudi za člansko vrsto te države.

Takrat 23-letni Mary je strelsko eksplodiral v moštvu Rudarja, jeseni je zabil osem golov, spomladi devet. Odigral je 30 prvenstvenih tekem in se zaustavil pri 17 golih. Kot da ga ne bi motilo turbulentno vodenje kluba, ki je postalo tarča kritik, češ da so športni ponos Šaleške doline prepustili na milost in nemilost sumljivim poslovnežem iz Srbije. Najprej je moštvo vodil Slobodan Krčmarević. Pozimi ga je premamila ponudba iz Bahrajna, na klopi knapov ga je zamenjal Vanja Radinović.

Vesel, da so se spomnili nanj

»Nisem se zanimal za dogajanje v zvezi z vodenjem kluba. Osredotočen sem bil na svoje igre, saj sem si želel zagotoviti prestop v močnejšo ligo in večji klub. V tistem kratkem obdobju nisem stkal globljih prijateljskih vezi v Velenju, sem se pa s soigralci dobro razumel. Vsi so bili prijazni, počutil sem se odlično. No, leta 2018 sem se odzval povabilu na 70. obletnico velenjskega kluba. Zelo sem ponosen in hvaležen, da so se spomnili name,« je dodal Mary.

Kako se ga ne bi spomnili. Če ne drugega, je v 27. krogu proti Radomljam v Domžalah za zmago Velenjčanov s 5:1 zabil trojček v pičlih štirih minutah (od 17. do 21.). »Takrat je Lionel Messi prav tako dosegel hattrick za Barcelono, a je potreboval 11 minut. Tako so me vsi zbadali, da sem presegel celo Messija,« se je v smehu spomnil Mary, ki je s soigralcem Dominikom Glavino dosegel 33 golov od skupno 49, kolikor jih je v tisti sezoni dosegel Rudar. Hrvat Glavina je bil s 16 zadetki drugi na lestvici strelcev, Luka Zahović (Maribor) in Dalibor Volaš (Celje) sta jih dosegla po 15. Naslov prvaka je osvojil Maribor, Rudar je končal na 7. mestu.

Pozimi 2018, ko so vajeti kluba spet imeli domačini, trener pa je bil Marijan Pušnik, je Mary dočakal donosen prestop. Okrepil je kitajskega drugoligaša Meizhou Hakka, kjer je prav tako postal ligaški kralj strelcev in si že naslednje leto zagotovil še bogatejši transfer v uglednega prvoligaša Shenzen za odškodnino 4,1 milijona evrov (po Transfermarktu). Slovenija je bila torej zanj sanjska odskočna deska. Podobno pozitivno zgodbo igralec s polnim imenom John Mary Honi Uzuegbunam doživlja letos pri Rizesporju, s katerim se je pri 30 letih iz druge lige ekspresno vrnil med turško elito.