Slavni trener ima raka, zdaj je objavil ganljivo poslovilno sporočilo (VIDEO)

Legendarni švedski nogometni trener Sven-Goran Eriksson je nedavno javno objavil, da je hudo bolan. Razkril je namreč, da ima raka trebušne slinavke in da mu ni pomoči. Zdaj je slavni trener objavil poslovilno sporočilo.

»Imel sem dobro življenje. Mislim, da se vsi bojimo dneva, ko umremo, vendar je tudi smrt del življenja. To se moraš naučiti sprejeti. Upam, da bodo na koncu ljudje rekli, da sem bil dober Zavedam se, da vsi ne mislijo tako, a kar je, je,« je dejal Eriksson in dodal: »Upam, da se me boste spominjali kot pozitivne osebe, ki je poskušala narediti vse, kar je lahko. Hvala za vse, trenerji, igralci, navijači ... Bilo je fantastično. Pazite nase ...«

Bogata kariera

Eriksson ima za seboj odlično trenersko kariero. Vodil je številne klube, kot so Lazio, Benfica, Fiorentina, City ..., vodil pa je tudi angleško reprezentanco. Bil je tudi selektor Mehike in Slonokoščene obale, zadnja služba pa je bila na klopi Filipinov.