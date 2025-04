Napitek iz dveh sestavin, ki očisti prebavila

Pomagal bo vzpostaviti zdravo ravnovesje bakterij v prebavnem sistemu. Ima pa še eno prednost, namreč, zanj potrebujemo le dve žlički jabolčnega kisa in dve žlički medu.

Jabolčni kis je v zadnjem času vse bolj cenjen. Ne zgolj zaradi okusa, temveč tudi zaradi številnih blagodejnih učinkov na zdravje. Pri nakupu bodimo pozorni, da posežemo po res naravnem, brez nepotrebnih dodatkov.

FOTO: Shutterstock

Usedlina na dnu je eden od pokazateljev, da gre za presen, organski, neprečiščen in nepasteriziran izdelek, ki bo najbolje vplival na prebavila.

Snov na dnu je plast sluzi, ki ji pravimo »mati kisa« in med drugim vsebuje bakterijo acetobakter oziroma ocetno bakterijo. Ta skupaj s kisikom povzroči fermentacijo jabolč­nega soka.

Prav ta bakterija je tista, ki spodbuja prebavo, zagotavlja čiščenje črevesja in po obroku niža raven krvnega sladkorja ter uravnava krvni tlak.

Neprecenljivi med

Med je naravna mešanica več vrst sladkorjev, zlasti glukoze in fruktoze ter v manjših količinah saharoze, dekstrina in drugih. V njem je veliko aminokislin, mineralov, zlasti železa, kalcija, fosforja, magnezija, silicija, natrija in kalija.

Vsebuje tudi nekaj beljakovin, predvsem pa vitamine C, B2, B6, niacin, vitamina A in K, organske kisline, eterična olja in druge snovi, ki delujejo kot močan probiotik in v črevesju vzpostavljajo naravno ravnovesje.

FOTO: Shutterstock

Pretresemo in pomešamo

Preden si pripravimo napitek, pretresemo embalažo kisa, da se bo usedlina razporedila po celotni vsebini. Po dve žlički kisa in medu damo v 2 dl top­le vode in dobro premešamo.

Seznam pozitivnih učinkov te kombinacije je dolg. Spodbujanje prebave in čiščenje prebavil je le eden. Ob tem je še prava zakladnica antioksidantov, varuje pred sladkorno boleznijo, ima protibakterijski učinek, zmanjšuje tveganje za debelost, varuje pred nekaterimi oblikami raka in visokim krvnim tlakom ter zmanjšuje količino slabega holesterola v krvi.

Mešanico kisa in medu zaužijemo zjutraj ali kadarkoli menimo, da naša prebavila po­trebujejo malo pomoči. Lahko jo uživamo redno vsak dan, saj če nismo alergični na med, nima kvarnih učinkov.