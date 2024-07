Popravek in opravičilo Katji Babič

V petek, 19. julija, se nam je v spletnem uredništvu med poročanjem o dopinški aferi, pripetila napaka, ki jo iskreno obžalujemo. V članek, kjer smo poročali, da je na dopinškem testu padla članica Powerlifting zveze Slovenije Maruša Bizjak Ferjan, smo pripeli fotografijo napačne športnice. Namesto fotografije Maruše Bizjak Ferjan smo objavili fotografijo Katje Babič, za kar se oškodovani in prizadeti športnici iskreno opravičujemo.

Katja Babič velja za izjemno spoštovano in uspešno športnico. Je večkratna državna prvakinja in rekorderka. Velja tudi za eno najbolj prepoznavnih obrazov tega športa v Sloveniji. Babičeva je marca nastopila na evropskem prvenstvu v powerliftingu, kjer je postavila kar tri nove državne rekorde in se v kategoriji do 57 kilogramov uvrstila na 11. mesto.

Na Powerlifting zvezi so ob tem izpostavili še druge uspehe naših športnikov v tej panogi. »Na evropskem prvenstvu so Slovenijo poleg Katje Babič zastopali še štirje tekmovalci - najbolje se je uvrstil Jure Rus, ki je bil 6. v kategoriji do 83 kilogramov in osvojil 3. mesto v disciplini počep. Poleg tega so zgolj v zadnjih 3 mesecih npr. potekali domači tekmovanji Štajerska Open III in Adria Open 2, kjer je bilo postavljenih več državnih rekordov; svetovno prvenstvo v powerliftingu v Litvi, ki sta se ga udeležila 2 naša tekmovalca, Uroš Pihler in Matej Grilc, in postavila številne državne rekorde; ter evropski festival moči in fitnesa Euro Muscle Show, ki se ga je udeležil en športnik.«

Dodajajo še, da bo ta teden na svetovnem univerzitetnem prvenstvu nastopilo šest športnikov in športnic. »Poudarili bi tudi, da je Powerlifting zveza Slovenije med športnimi zvezami, ki izvaja največ doping kontrol glede na število registriranih športnikov in je v zadnjih 9 letih od ustanovitve v sodelovanju s SLODAO izvedla več kot 60 proti-dopinških testiranj, večinoma na lastne stroške,« je še zapisal predsednik zveze Urban Mur.