Italijan ni več trener Cedevite Olimpije: »Želimo mu čim hitrejše okrevanje«

Slovenski košarkarski prvoligaš Cedevita Olimpija je sporočil, da Italijan Simone Piangiani ni več trener članske ekipe. Kot so pojasnili v klubu, sta se klub in strateg za prekinitev sodelovanja odločila zaradi Piangianijevih zdravstvenih težav.

Pianigiani je glavni trener ljubljanske zasedbe postal junija letos, na tem mestu je zamenjal Mira Alilovića. S Pianigianijem je ljubljanski kolektiv osvojil naslov slovenskega superpokalnega zmagovalca, v regionalni ligi je na 14 tekmah zabeležil 10 zmag, v evropskem pokalu pa na 13 tekmah ni zmagal, kar pomeni, da se ne more več prebiti v končnico.

»Želimo mu čim hitrejše okrevanje«

Na superpokalu lige ABA v Podgorici je ekipa s Pianigianijem na klopi doživela tri poraze in tekmovanje sklenila na osmem mestu.

Kot so pojasnili na klubski spletni strani, pa so Piangianijevo obdobje pri Olimpiji zaznamovale tudi zdravstvene težave, zaradi katerih je oktobra in novembra izpustil pet tekem, ni ga bilo niti na zadnji tekmi regionalne lige z Mego, ki je bila 31. decembra v Beogradu.

»Simoneju se zahvaljujemo za profesionalno delo in odnos v času, ki ga je preživel z nami, obenem pa mu želimo vse dobro v nadaljevanju kariere, hkrati pa mu želimo čim hitrejše okrevanje,« je ob tem dejal direktor Cedevite Olimpije Davor Užbinec.