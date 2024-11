Olimpija po rudarsko

»Izgubili smo dve točki,« je bil realen trener Maribora Boštjan Cesar. Veliki derbi 15. kroga 1. SNL se je razpletel po meri glavnega stratega Olimpije Victorja Sancheza in taktično znova odličnih, a po naporni sezoni igralsko vidno omejenih Ljubljančanov. Bitka za prvaka, v katero se je vrnil tudi branilec naslova Celje po gostujoči zmagi proti Primorju (3:1; Klemen Nemanič 55., Mario Kvesić 66., Edmilson 74; Semir Smajlagić 11.) bo spomladi napeta in morda okrepljena še za Koper in Bravo.

Nedeljski derbi v Stožicah je razkril, zakaj Olimpija v tem obdobju lahko igra le izrazito pragmatično, taktično in brez lepote v igri. Ob zdaj že navajenosti na slabo igrišče in utrujenosti je brez Pedra Lucasa, ki je v Sanchezovi strategiji imel eno od najpomembnejših vlog, napadalno omejena le na prebliske Raula Florucza in pogojno, ko je veliko prostora in brez silakov ob njem, na Alexa Blanca. Zdrav Antonio Marin, ki sicer ni napadalec, bi prišel kot najslajše darilo za v finišu sezone »rudarsko« Olimpijo. V derbiju so Ljubljančani po izključitvi Jordija Govee Mariborčanom vrhunsko ukradli tričetrt igralnega časa. Tudi zato so bili močno izstopajoči domači posamezniki neumorni tekač in razdiralec Agustin Doffo, rešitelj v vratih Matevž Vidovšek in domala popolni Marcel Ratnik. Prekmurec pri 20 letih starosti kaže izjemno igralsko zrelost in raznovrstnost.

Alžirec razred zase

Vijolični so v Stožicah bržkone zapravili jesenski naslov. Imajo izjemno napadalno širino, manjkajo jim še avtomatizmi, ki v najmočnejših tekmah nagibajo jeziček na njihovo stran. Mariborčani za zeleno-belimi zaostajajo prav v uigranosti orkestra. Brušenje igralne podobe in učinkovitosti so zdaj v Cesarjevih rokah, ki mu bodo trenersko legitimnost dale tudi prefinjene kadrovske ter taktične odločitve. Glavna njegova skrb je in bo Josip Iličić, kako maksimalno izrabiti njegovo mojstrstvo in hkrati omejiti slabosti, ki močno vplivajo na igro in učinek drugih. In, ali je Hillal Soudani igralec za zadnjih 15, 20 minut ali vsaj za 45, če ne že za uro ali več. Alžirec je, ko igra, razred zase.

Celjani so seviljsko tragedijo prebrodili v drugih 45 minutah tekme proti Primorju. Odleglo je Albertu Rieri, ki boljšega trenutka, kot je reprezentančni premor, za osvežitev in za pripravo na evropski naskok med 24 najboljših v konferenčni ligi in na tri ligaške zmage, ni mogel izbrati. Celjani z zdravimi ključnimi igralci so še za palec pred Ljubljančani in Mariborčani. Mura je ustavila Radomljane, za tekmo ali dve je Oskar Drobne dobil mir, za spomladansko mešanje štren pri vrhu, pa ji manjka še konkretnejši vložek vlagatelja Georga Junčaja. Radomljani in Ajdovci so na varnem, Lendavčani in Domžalčani pa bodo že v 16. krogu v medsebojnem dvoboju določili glavnega kandidata za prvoligaško slovo.