Obsojen za posilstvo: nogometaš Dani Alves plačal 1 milijon varščine

Dani Alves odhaja iz zapora - poravnal je varščino v višini milijona evrov. S tem naj bi izpraznil dva bančna računa in pristal v rdečih številkah. Nogometaš naj bi izpolnil tudi druge ukaze sodnikov, ki so mu naložili, da lahko zapusti zapor, če oblastem preda svoja potna lista (španskega in brazilskega).

Pričakujejo, da bo 40-letni oče dveh otrok prvič po 14 mesecih na prostost zakorakal danes po 17. uri. Zaporno kazen bo lahko preživljal doma.

Alvesova odvetnica Ines Guardiola je dejala, da je njena stranka brez denarja in ima »negativno bančno stanje v višini skoraj 20.000 evrov«, čeprav naj bi nogometaš nekoč posedoval 55-milijonsko bogastvo.

Joana Sanz je zahtevala ločitev, ko je priznal, da jo je prevaral. FOTO: Pau Barrena Afp

Sport je poročal, da so Alvesovi računi v Braziliji blokirani tudi zaradi težav z njegovo nekdanjo ženo Dinorah Santana. Od očeta njegovega brazilskega soigralca, Neymarja, so pričakovali, da mu bo pomagal zbrati denar za varščino, vendar je ta navedbe zanikal.

Bivša žena: »Zame je mrtev!«

Alves, ki je bil 22. februarja obsojen zaradi posilstva 23-letne ženske na stranišču prestižnega barcelonskega nočnega kluba Sutton, bo svojo prvo noč na prostosti preživel v svojem 4 milijone funtov vrednem dvorcu zahodno od Barcelone.

Zgrajen je bil leta 2010, ko je bil še poročen s svojo bivšo ženo Dinorah Santana, nakar pa je spoznal in se poročil z manekenko Joano Sanz. Ta je lani razkrila, da je zahtevala ločitev, ko je Alves priznal, da je imel »spolne odnose« z žensko, ki jo je v resnici posilil.

Santana, mati njegovih dveh otrok, je sprva rekla, da mu stoji ob strani in vztrajala, da nikoli ne bi storil zločina, zaradi katerega je bil aretiran. Ko je bil spoznan za krivega, je dejala, da se je počutila »izkoriščeno« in za špansko televizijo povedala: »On zame ne obstaja. Zame je mrtev.«

Nogometaš je pred obsodbo večkrat zaprosil za varščino, vendar so bile prošnje zavrnjene zaradi bojazni, da bi pobegnil.