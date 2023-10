Nova potrditev za nogometnega dragulja Benjamina Šeška

Sredi septembra je bila v Radečah slavnostna seja občinskega sveta ob občinskem prazniku, na kateri tradicionalno podeljujejo tudi občinska priznanja za tekoče leto. Letos je bil med prejemniki posebnega županovega priznanja mladi nogometaš Benjamin Šeško, domačin, ki pa ga zaradi drugih obveznosti tisti slavnostni večer ni bilo v Radeče.

Odločitev, kdo bo prejemnik županovega priznanja za leto 2023, je radeški župan Tomaž Režun sprejel glede na številne dosežke, ki jih je ta mladi, komaj 20-letni profesionalni nogometaš na svoji dosedanji športni poti že dosegel. Šeško trenutno igra na položaju napadalca za nemški klub RB Leipzig in slovensko nogometno reprezentanco.

Debitiral kot najmlajši nogometaš

V slovenske športne anale se je zapisal, ko je junija 2021 kot najmlajši nogometaš debitiral za slovensko člansko reprezentanco v starosti osemnajst let in en dan. Oktobra istega leta je dosegel svoj prvi reprezentančni zadetek, s čimer je postal najmlajši reprezentančni strelec v zgodovini.

​»Četudi smo do zadnjega upali, da bo Benjamin Šeško na dan slavnostne seje lahko z nami, so mu žal obveznosti zaradi pomembne tekme v San Marinu to preprečile,« je na slavnostni seji dejala moderatorka in dodala, da mu bo priznanje predano ob prvi priložnosti, ko bo prišel v Radeče. Ta priložnost je prišla na vrsto pred dnevi, ko je Šeško med reprezentančnima tekmama našel čas, da se je ustavil tudi na občini Radeče, župan Tomaž Režun pa mu je predal več kot zasluženo županovo priznanje.

»Verjamem, da vsi z veseljem in ponosom spremljamo, kako Beni z lahkoto leti po igrišču in zabija gole kot po tekočem traku,« je pripomnil župan Režun in Beniju zaželel vso srečo tudi vnaprej.