Nogometni up operacijo prestal brez zapletov, operiral je Robert Golob (FOTO)

Slovenski nogometni, 17 – letni Niko Kasalo je prestal nujno artroskopsko operacijo na levem kolenu zaradi poškodbe meniskusa, ki jo je utrpel med treningom. Nujni poseg sta v Splošni bolnišnici Murska Sobota opravila specialist travmatologije Robert Golob in glavni klubski zdravnik Tadej Ratnik, specializant ortopedije. Operacija je potekala brez zapletov, Kasalo bo najverjetneje že danes predan v domačo oskrbo. Po operaciji ga čaka obdobje počitka in večtedenska rehabilitacija, ki jo bo izvajal pod nadzorom klubske zdravstvene službe. Sedemnajstletnik iz Lipe, v občini Beltinci, je sicer januarja letos na pripravah v Turčiji podaljšal pogodbo z Muro, ki bi se mu sicer iztekla 31.5.2024. Po novi pogodbi je zvestobo Muri obljubil za dodatno leto in pol, torej do 31.12.2025, do svojega 20. rojstnega dneva.

Kasala sedaj čaka rehabilitacija in okrevanje, nato pa naporne priprave. FOTO: Arhiv Nk Mura

Po splošni oceni strokovnjakov, veliki nogometni upa, je v majici Mure debitiral že v minuli sezoni, kasneje pa je v slovenskem prvenstvu zbral kar enajst nastopov, marsikdo pa si je zapomnil njegov izjemen prvenec na derbiju proti Olimpiji. Trener Mure Dejan Grabić je že v prejšnji sezoni dokazal, da na Kasala resno računa, žal pa nesreča tokrat ni počivala, saj je mladenič na enem od treningov staknil poškodbo kolena, po kateri je sedaj moral na operacijo, ki je bila uspešna, Kasala pa zdaj čaka daljši počitek, zaradi katerega bo izgubil celoten preostanek priprav in tudi pričetek nove sezone v slovenskem državnem prvenstvu...