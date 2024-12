Nogometaši Olimpije v Banjaluko, Celjani v Nikozijo

Nagrada za uspešen slovenski dvojec v konferenčni ligi Olimpijo in Celje je februarski play-off. Žreb jima je namenil premagljiva tekmeca: Ljubljančani bodo v dvoboju z banjaluškim Borcem favoriti, izhodišče Celjanov proti v zadnjih petnajstih letih najboljšemu ciprskemu klubu Apoelu, pri katerem je prvi vratar nekdanji slovenski reprezentant Vid Belec, pa je izenačeno. Prvi tekmi bosta 13. februarja v Banjaluki in v Celju, povratni pa 20. februarja v Ljubljani in Nikoziji.

V primeru napredovanja se bo Olimpija v osmini finala pomerila z zmagovalcem dvoboja Rapid (Dunaj) – Fiorentina, Celje pa z Djurgårdnom ali Luganom.

4.503.000 evrov je v konferenčni ligi zaslužila Olimpija, Celje pa 4.103.000.

Olimpiji je za las ušla neposredna uvrstitev med 24 najboljših v konferenčni ligi, potem ko je v Bialystoku zasenčila poljskega nogometnega prvaka Jagiellonio, a ni bila učinkovita (0:0), Celje je v trilerju in v svojem divjem slogu proti valižanskemu The New Saints za las ujel napredovanje med 24 najboljših po zmagi s 3:2 (Edmilson 20., 43., David Zec 79.). »Naše izhodišče ni bilo slabo, ali se bomo veselili ali pa se bomo še bolj veselili,« se je Olimpijin trener Victor Sanchez miselno poigral po še eni izvrstno taktično dovršeni tekmi zeleno-belih, ki sicer na terenu poljskega prvaka niso bili nagrajeni z zmago in jack-potom v obliki neposredne uvrstitve v osmino finala. Toda Ljubljančani so vseeno ligaški del zaključili v velikem slogu, z uvrstitvijo na 14. mesto (10 točk) in pomembno označbo: v bitki za preboj med 16 najboljših bodo favoriti.

V tretjem polčasu v Celju je imel bojeviti in jezični coljski trener Albert Riera glavno besedo. FOTO: Leon Vidic

Zelo vesel pa je moral biti trener po žrebu, pričakovanja v taboru zeleno-belih so bila domala plebiscitarna: »Borac, hočemo navijaško veselico v Banjaluki in spektakel v Ljubljani.« Želje nogometašev in vodstvene garniture, še bolj pa navijačev, so se uresničile. Kar so želeli, so dobili, ušli so zimskemu potovanju na Islandijo, ušli so neugodni tekmi na umetni travi, ušli so potovalnim naporom, ušli so še neugodnemu tekmecu Vikingurju.

Po vrednosti moštev je Olimpija za malenkost vrednejša, 12 milijonov evrov proti 9,4 milijonov €.

Toda prvak BiH, ki je ligaški del KL končal z osmimi točkami in mesto pred Celjem (8:7), ima za seboj prav tako odlično jesen in je tudi slovensko obarvan. Sandi Ogrinec je igral vseh 90 minut proti Omonii, Aleks Pihler je bil na rezervni klopi, Gregorja Bajdeta ni bilo v igralskem kadru. Med vidnejšimi igralci pri Borcu, ki je po dvakrat zmagal, remiziral in izgubil, je tudi nekdanji Olimpijin »dribler« Stefan Savić.

Celjani se niso mogli izogniti Ciprčanom. Drugi možni nasprotnik je bil Pafos, ki jih je v 5. krogu KL premagal z 2:0. Jesen so zaokrožili z 21. mestom in so bili med petimi klubi s po sedmimi točkami najboljši. Najkrajšo je potegnil škotski Hearts (25.)

David Zec (desno) je po strelu Svita Sešlarja z golom zaključil svvoje celjsko poglavje. FOTO: Leon Vidic

Celjski preboj med 24 najboljših je imel infarktno končnico, srečen konec in tudi bojevit tretji polčas. Neukrotljivi Albert Riera ni zdržal besedna izzivanja trenerja Valižanov in igralcev, enemu je prisolil zaušnico. Najbrž ga čaka kazen.

Še pred dvema sezonama ali tremi bi bil Apoel izraziti favorit, zdaj pa je 29-kratni ciprski šampion in tudi branilec lovorike že na domači fronti daleč za najboljšimi. Za vodilnim Pafosom zaostaja za 13 točk (24:37) po 14. krogih.

Apoel in Celje imata istega krvnika, v kvalifikacijah za ligo prvakov ju je izločil Slovan iz Bratislave.

