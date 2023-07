Najboljša kolesarka Slovenije: Vingegaardu se je preprosto odpeljalo

Državna prvakinja Urša Pintar s skoraj 15-letnim stažem med profesionalnimi kolesarkami ponuja unikaten vpogled v razvoj ženskega kolesarstva, a opozarja, da napredek ni koristil vsem. V pogovoru za Slovenske novice je spregovorila o karieri, prihajajočem SP v Glasgowu in tudi moškem Touru.

Urša, najprej čestitke za še drugi naslov državne prvakinje. Kaj vam dres s slovensko zastavo pomeni?

»Vedno je lepo zmagati na domačih tleh. Na državnem prvenstvu v Radovljici je bila res lepa trasa, veselila sem se je in se zelo dobro pripravila na dirko. Tekmovale smo s starejšimi mladinci, to je vedno izziv, saj oni dirkajo nekoliko drugače. Zaradi tega je bila tekma nekoliko bolj stresna, bom pa ponosno nosila to majico državne prvakinje.«

V letošnji sezoni ste spet članica ekipe BTC City Ljubljana, poslovili ste se od ekipe UAE. Nanizali ste že nekaj dobrih rezultatov, izstopa 2. mesto s francoske klasike prve kategorije v Alpah. Kako ste zadovoljni s potekom?

»Ob koncu lanskega leta sem bila precej razočarana, saj sem zelo pozno dobila sporočilo iz ekipe UAE, da mi ne bodo podaljšali pogodbe. Vse druge ekipe iz svetovne serije so bile že polne, tako da nisem uspela dobiti mesta na najvišji ravni in šla sem v ekipo BTC. Uspeli smo začrtati dokaj konkurenčen program dirk, da lahko še vedno vozim na kar nekaj dirkah prve kategorije z dobro konkurenco. Za vsako dirko še vedno najdem motivacijo, da mi uspe dober rezultat.«

Pred vrati je svetovno prvenstvo v Glasgowu, kako se pripravljate nanj?

»Prihodnji teden me čaka še ena tekma v Franciji, ki mi bo služila kot generalka za Glasgow. Trasa SP ni preprosta, v prvem delu je ravna, na krogih pa je več kot 30 zavojev, tako da ne bo lahko. Je pa dirka res ravninska, kar mi ne ustreza najbolj, raje imam bolj hribovite. Ta bo tehnično zelo zahtevna, kar mi predstavlja še poseben izziv, bodo pa na koncu v ospredju najbrž sprinterke. Moj cilj je, da presežem 17. mesto iz Imole, kar je moja najboljša uvrstitev na SP, bo pa glede na traso to težko.«

Kako so uspehi vplivali na številčnost kolesark pri nas?

»Ko sem začela dirkati, nas je bilo v vsej Sloveniji osem ali deset deklet, danes pa jih imamo samo v našem klubu skoraj 50. Je veliko zanimanja, trenutno imamo primankljaj pri članicah, tako da čakamo, da mladinke prestopijo v članske kategorije. Rast priljubljenosti pa spremljam tudi prek maratona Franja, vsako leto je večji odstotek žensk na startu, nenazadnje jih veliko več kot nekoč srečujem vsak dan na cesti.«

Kako pa ste spremljali razplet moške dirke po Franciji?

»Tadej Pogačar je bil zelo močan, res se je dobro pripravil na dirko, a se je še enkrat pokazalo, kako nepredvidljive so tritedenske preizkušnje. Eden je moral zmagati, oba z Jonasom Vingegaardom sta bila odlična, tudi drugo mesto je super rezultat. Jonasu se je preprosto odpeljalo.«