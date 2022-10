Mirjam Poterbin vrača žogico sinu Luki Dončiću, znani pravnik: Vložila je najagresivnejši mogoči odgovor

Že pred časom smo poročali o sporu, ki ga imata Luka Dončić in njegova mama Mirjam Poterbin zaradi blagovne znamke Luka Doncic 7. In zdi se, da ga ni moč rešiti zunaj sodnih dvoran. Eden od poznavalcev s tega področja, pravnik Josh Gerben, tako ugotavlja, če se o tem ne bodo sporazumeli, bi rešitev sodišče lahko ponudilo najprej čez dve leti, postopek pa bi lahko trajal tudi dlje.

Luka Dončić. FOTO: Jerome Miron, USA Today Sports

Eden najprepoznavnejših košarkarjev iz lige NBA Luka Dončić je septembra vložil zahtevo za preklic omenjene blagovne znamke, ki si jo lasti njegova mama. Če ste mislili, da bo vse steklo kot po maslu, se to ni zgodilo. Pred dnevi je namreč Poterbinova zahtevala zavrnitev postopka iz tehničnih razlogov, saj da ni utemeljene podlage za izpodbijanje registracije. Gerben je odziv Lukove mame označil za najagresivnejši mogoč in da v ugovoru piše celo o tem, da mu je nudila dolgoročno pomoč, poleg tega pa da ji je za to dal soglasje.

Luka Dončić je pred leti mami res dal soglasje za lastništvo blagovnih znamk, a si je zdaj premislil. Kot sam pravi, je takrat bil mlad in se je zanašal na svojo mamo. Zdaj želi svoje blagovne znamke pod eno streho, a so ga pri eni registraciji ene od njih zavrnili, češ da obstaja izredno podobna druga, ki pa je v lasti njegove mame.