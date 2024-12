Maratonec z rakom s pretresljivim sporočilom: »To je moj zadnji božič«

Maratonec Lee Rawlinson (51) se z družino pripravlja na zadnji božič. Konec oktobra so mu odkrili raka na trebušni slinavki, v čustveni izpovedi pa je razkril, da je imel le en simptom. V začetku leta je začel čutiti bolečine v spodnjem delu trebuha, po obisku splošnega zdravnika pa je bil napoten še h gastroenterologu.

Po dolgem čakanju so prišli izvidi, krvni izvidi so bili dobri, a bolečina je postala neznosna. Na žalost so mu pred kratkim postavili grozljivo diagnozo in zdravniki so mu povedali, da se je rak razširil na jetra in da operacija ni mogoča.

»To je moj zadnji božič«

»To je moj zadnji božič. Ne bojim se smrti, bojim se, da bom zapustil svoje otroke in ženo, da ne bom mogel biti z njimi, ko bodo v težavah, da jim ne bom mogel pomagati,« je sporočil in dodal: »Preživetje zaradi raka trebušne slinavke se je od 70. let prejšnjega stoletja komaj izboljšalo in to se mora spremeniti,«. Ob tem se je zahvalil vsem, ki so pomagali uresničiti njegovo veliko željo, da bi z družino za božič obiskal Laponsko.