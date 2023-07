Izziv pod zemljo: na Jamatlonu izbrali tudi domfrco, krajcngo in luftrajderja

V Zasavju se rudarska panoga resda nezadržno poslavlja, a tamkajšnji prebivalci 250-letne zgodovine, ki je močno zaznamovala revirske doline, ne bodo kar tako prepustili pozabi. Prav nasprotno. Še naprej se bodo klanjali knapovski dediščini, tako so med drugim zaokrožili tradicionalni, že 16. tek po podzemnih rudniških rovih med Trbovljami in Zagorjem.

Saj nagrade ne morejo drugam. Trbovci smo tiste smotane dali čez hrib v Hrastnik, tiste še bolj smotane pa v Zagorje.

Osem kilometrov dolg izziv za ljubitelje adrenalina na polno živi in vsako leto se ga udeležujejo obiskovalci z vseh koncev Slovenije in tudi iz tujine. Tek po rovih 200 metrov pod zemeljskim površjem organizirajo kar trikrat na leto: poleti, v okviru rudarskega praznika, pozimi, ob prazniku zavetnice rudarjev sv. Barbare, pripravijo pa tudi ženski tek, ki se ga lahko od moških udeleži le podzemni rudarski škrat Perkmandeljc.

Moške premagale že na površju

Letošnjega Jamatlona se je sicer prvič udeležilo več žensk kot moških. Od skupno 164 prijavljenih je pot z ovirami od trboveljskega Ajnzerja do hrastniškega rova Barbara preteklo 92 žensk. Ovire pri premagovanju kilometrov pod zemeljskim površjem so enake za vse.

92 žensk je tokrat opravilo preizkušnjo.

Z vodo in blatom zalita pot, namensko pripravljeni jaški in rovi, skozi katere se je treba splaziti, lesene pregrade in ograje, ki jih je treba preplezati ali preskočiti, tek navkreber, navzdol in po ravnem in še veliko drugih pasti, ki jih postavijo organizatorji in Perkmandeljc. Udeleženci tečejo v ekipah, a je podvig vendarle tudi preizkus vsakega posameznika. Ob celotni progi so prisotni rudarski reševalci in zdravnik, saj se vsakomur lahko zgodi, da preceni svoje sposobnosti. Doslej so progo sicer osvojili še vsi udeleženci, nekateri so potrebovali nekaj več časa, kot so predvidevali. Poleg reševalne službe pa jih vedno budno spremlja tudi neugnani Perkmandeljc, ki tekače spodbuja z desko po zadnji plati.

Od tepežkanja do zbadanja

Tepežkanje je sicer del tradicionalnega teka, in nihče mu ne uide. Krst je običaj za novince, ki stopijo v Perkmandeljčevo podzemno kraljestvo, ob prihodu iz jame pa so deležni predvsem škratovega nabritega jezika. Na podelitvah priznanj namreč ne gre brez njegovih komentarjev. Eni od upehanih ekip, ki so zamazane prišle iz jame, je denimo navrgel, da bi se lahko pred prihodom na oder malce uredili. In ker je letos veliko priznanj šlo udeležencem iz Trbovelj, je takoj pojasnil, da je to logično. »Saj nagrade ne morejo drugam. Trbovci smo tiste smotane dali čez hrib v Hrastnik, tiste še bolj smotane pa v Zagorje,« je pojasnil na podelitvi in sprožil salve smeha.

Udeleženci tečejo v ekipah, a je podvig vendarle tudi preizkus vsakega posameznika.

Tradicionalno merjenje moči tekmovalcev je tudi metanje škornjev v kolmkišto. Metalci, medtem ko so s hrbtom obrnjeni proti lesenemu zaboju, z nekajmetrske razdalje prek glave ciljajo zaboj s škornji, kar sploh ni enostavno. Udeležence so pogostili tudi z eno značilnih zasavskih knapovskih jedi, grenadirmaršem: zmes testenin in krompirja s čebulo s slanino ali brez so pripravile članice trboveljskega turističnega društva, ki so lani v pripravi grenadirmarša zmagale na tekmovanju udeležencev iz Zasavja in od drugod.

Iz jame na dva pira

Na Jamatlonu udeležencem podeljujejo izvirne nazive. Pik as oziroma najbolj izkušen udeleženec je letos Martin Hanžič iz ekipe Trbouskih 196. Domfrca, najbolj izkušena udeleženka, je bila Cvetka Medvešek (Čarlijevi angelčki). Lerhajer (najmanj izkušen udeleženec) je postal Alex Cizelj (Iz jame na dva pira), lerhajerka (najmanj izkušena udeleženka) pa Kim Košir (Khazad-Dum). Naziv krajcnga (udeleženec iz najbolj oddaljenega kraja) je tokrat pripadel Bovčanu Kristjanu Cizlju iz ekipe Iz jame na dva pira. Jamska kura (najbolj simpatična udeleženka) je postala Saša Seme iz ekipe Jamski močeradi. Luftrajder (najbolj simpatičen udeleženec) pa Boštjan Ramšak iz ekipe Knapouska loleka. Najbolj izviren naslov je po mnenju organizatorjev izbrala ekipa Iz jame na dva pira. Nagrajeni so bili z nazivom ohter prtija. Nagrade za izvirna imena so prejele še ekipe Fuzetli, Gastropodo Cavus Turbo, Kukci in Mrzim brkove (moški člani so imeli vsi brke). Za najbolj srčno ekipo je bila izbrana ekipa Lučke frajl, pripadel jim je naziv herc šafla. Dritl kumarati ali najbolj tovariška ekipa je postala ekipa Mušketirji. Hoznšajzerja ali najbolj prestrašenega udeleženca je izbral Perkmandeljc, naziv je prejela Katarina Pajer Povh iz ekipe Povhci. Tokrat so podelili še posebno nagrado. Prejela sta jo Gabrijela Brecl in Ažbe Janežič iz ekipe Šajn brajt, ki sta v jami svetila, saj sta imela pod majico novoletne lučke.

Del junakov, ki so premagali osem kilometrov podzemlja. FOTO: NEJC MREŽAR

Priznanja so podeljevali Marko Planinc, Marko Funkl, Vlado Poredoš in Perkmandeljc. FOTO: BRANKO KLANČAR

Skoraj bi se zagozdila ... FOTO: NEJC MREŽAR

Nagrade je skupaj s hrastniškim županom Markom Funklom podeljeval Ježkov nagrajenec Vlado Poredoš iz skupine Orlek, letošnji častni pokrovitelj pa je bil Matjaž Han, gospodarski minister.