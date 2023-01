Ilka si zasluži čestitke, spet je na zmagovitih tirnicah

Po koncu sijajne smučarske kariere je Tina Maze ostala tesno povezana z belim cirkusom, ki ga zdaj spremlja kot strokovna komentatorka za Eurosportu. V Cortini d'Ampezzo se je minuli konec tedna ozrla k sedanjemu smučarskemu rodu z izjemnima Marcom Odermattom in Mikaelo Shiffrin, veliki vrnitvi Ilke Štuhec, svojem delu in prostem času na snegu ter hčerki Anouk, ki bo kmalu praznovala 5. rojstni dan.

Kako se počutite ob vznožju te proge, na kateri ste pred devetimi leti zmagali, v vlogi komentatorke?

»Lepo je biti spet v moji pisarni, resda v drugačni vlogi, kot sem je bila prej vajena. Nekaj vem o smučanju, tako da se v tem svetu dobro znajdem. Lepo je deliti izkušnje, ki sem si jih nabrala med kariero. Uživam delati v takšnem globalnem in mednarodnem mediju, kot je Eurosport, govoriti v različnih jezikih. Ne vem, kar ponosna sem na to svojo vlogo.«

Kako gledate na svoje naslednice med elito? Kdo vas navdušuje, kako se ozirate k sijajni Mikaeli Shiffrin, zdaj rekorderki po številu zmag v ženski konkurenci alpskega smučanja?

»Poznam jo že dolgo, ne predstavlja mi pravzaprav nič novega. Že v mojih tekmovalnih časih je močno opozorila nase. Absolutno je postala kraljica smučarskega športa, glede na tehniko, zanesljivost, stabilnost me navdušuje. Tu ni kaj, užitek jo je gledati med smučanjem.«

Kako je z zanimanjem za šport vaše hčerke Anouk, ki bo kmalu praznovala peti rojstni dan? Verjamem, da ima doma, torej pri vas in vašem Andrei Massiju, imenitno podporo.

»Z Andreo sva seveda za to, da se čim več ukvarja s športom. En sistem ti to kar lepo omogoča, drugi malo manj. Bomo videli, kakšno voljo bo pri tem pokazala, kam se bo usmerila. Rada ima nogomet, gibanje, smučanje.«

Kako se obnaša na snegu?

»V redu, všeč ji je. Previdna je kot njena mama (smeh). Ampak raje imam takšno punco, ki je na začetku previdna in se bo potem že naučila hitro smučati, kot pa tisto, ki se kar vrže po strmini in potem ne veš, kje se bo zares ustavila.«

Koliko pa vi zdaj ujamete smučarskih dni na zimo?

»Še vedno veliko. Lani sem bila, recimo, 20 dni na snegu za Stöckli, smučala z njihovimi strankami, tudi letos bo podobno. Na snegu je moj dom.«

Kako gledate na Marca Odermatta?

»Res je super! On ima vse za vrh, kar le potrjuje, da je vsem všeč. Poznam ga že od prej, od malega je na Stöckliju, prišel je na našo novinarsko konferenco, pa je bil prav preprost. In takšen je še danes. Lahko doseže vse mogoče v svojem športu, a vedno bo na trdnih tleh. Kar kurjo polt dobim, ko je kdo uspešen v tem, kar dela, obenem pa ohrani tisti svoj prvinski značaj. Takšne ljudi imam rada.«

Kako pa komentirate veliko vrnitev Ilke Štuhec?

»Super! Ilka je sestavila mozaik za to sezono bistveno bolje, res ima to imenitno sposobnost za smuk, proga v Cortini ji je pisana na kožo. Zna drseti, očitno je zadela v polno tudi pri opremi in zdaj je na tistih svojih zmagovitih tirnicah. Res si zasluži vse čestitke.«

Sicer ste tu v Cortini kot doma, kajne?

»Tu me res mnogi poznajo. Všeč mi je, da je to vas, ki me pogosto spominja na mojo Črno na Koroškem. Srečujem podobne obraze lokalnih vaščanov. Je pa bistveno bolj razvita iz turističnega zornega kota, toda kraju že več stoletij ponuja pečat lokalno prebivalstvo. Zelo zanimivo je, kako ti okolje začrta značajske značilnosti. Če ne bila z Andreo, bi bila še vedno zaprta med hribi. Hvala bogu, da sem se spremenila. Res pa je, da se do določene meje lahko spremeniš, korenine pa le ostanejo korenine in teh nihče ne spremeni.«

Kolikokrat se vam posreči obiskati domači kraj?

»Uf, zelo redko. Grem za praznike pozdravit starše.«