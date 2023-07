Hud škandal na Touru: ste videli, kaj so naredili kolesarjem? (VIDEO)

Na zadnjem kilometru druge etape dirke po Franciji v San Sebastiánu so se kolesarji naleteli na žeblje na cestišču. Za zdaj ni znano, kdo jih je namenoma postavil kot oviro, so pa pokvarili dan velikemu številu tekmovalcev, saj je do zdaj približno dvajset tekmovalcev prijavilo, da so v njihovih gumah žeblji.

Posnetek je na družbenih omrežjih objavila francoski reprezentant Liliane Calmezan, ki je pokazal, da je v gumah več kot deset žebljev, dobra novica pa je, da pri tem poskusu sabotaže ni bil nihče poškodovan.

Pogačar danes dvakrat menjal kolo Belgijcu Jasperu Philipsnu je pripadla prva sprinterska etapa letošnje dirke po Franciji. Kolesar Alpecin-Deceunincka je v cilju v Bayonnu prehitel Phila Bauhausa in Caleba Ewana. V rumeni majici po tretjem dnevu ostaja Adam Yates, medtem ko njegov kolega pri UAE Team Emirates Tadej Pogačar ob kar dveh menjavah kolesa danes ostaja drugi.

»Vi ste popolni idioti,« je zapisal besen Francoz, organizatorji pa so ga poskušali pomiriti strasti z besedami, da incident že preiskujejo.