Glasnega Gattusa je vrgel v koš

Sredi decembra lani je bila knjiga Adrenalina na vrhu seznama najbolj vročih knjig v Italiji, pri promociji pa je nogometnemu asu Zlatanu Ibrahimoviću pomagal tudi Silvio Berlusconi. V milanskem muzeju Triennale se je tik pred vstopom v novo leto kar trlo pomembnežev, vse pa se je spet vrtelo okoli Ibrahimovića. Na odru se je švedskemu zvezdniku pridružil tudi trener Fabio Capello, ki je obujal spomine na sodelovanje s 40-letnim napadalcem. »Najprej je igral tako kot v cirkusu, nato je doumel, da je treba za zmage dosegati tudi gole,« je dejal Capello, ki je Ibrahimovića vodil pri Juventusu.

Morda najbolj je odmevalo njegovo razkritje o skorajšnjem prestopu k Napoliju, spregovoril je tudi o odmevnem milanskem derbiju, v katerem je želel namenoma poškodovati Marca Materazzija. Ni pozabil niti na Romeluja Lukakuja, še enega nekdanjega člana mestnega tekmeca Interja, s katerim si je delil slačilnico v Manchestru: »Tudi z njim moram še poravnati račune, upam, da jih bom kmalu ...«

Zlatan ni le šampion v športu, temveč tudi v življenju, je dejal Silvio Berlusconi.

Zelo zanimivo je bilo očitno že v njegovi prvi etapi pri rdeče-črnih v Milanu, ko si je delil slačilnico z vročekrvnim ​Gennarom Gattusom. »Obkladala sva se z žaljivkami. Klical me je grdi Slovan, jaz pa sem ga z glavo navzdol metal v smetnjake,« je razkril Ibrahimović, ki naj bi letos poleti govoril tudi s predsednikom Paris Saint-Germaina Naserjem Al Helaifijem: »Ponudil sem se mu kot športni direktor. Smejal se je, a ni rekel ne.«

Posebno vez je na San Siru spletel tudi z legendarnim predsednikom kluba Silviem Berlusconijem, ki je zbrane v Milanu nagovoril po telefonu. »Zlatan ni le šampion v športu, temveč tudi v življenju. Še vedno se spominjam, kako sem bil ganjen, ko sem ga prvič videl v rdeče-črnem dresu,« je Berlusconi s svojimi besedami ganil tudi zvezdo večera.

Ne potrebuje zlate žoge

»Moraš biti počaščen, ko slišiš takšne besede najtrofejnejšega predsednika v zgodovini. Četudi si je vedno želel, da bi imel postrižene lase, a ravno v njih je moja moč,« je bil dobro razpoložen zvezdnik. Berlusconijeva desna roka na San Siru, Adriano Galliani, je pristavil, da v več kot 30 letih ni videl nogometaša, ki bi bil psihično tako čvrst. »On je boss, v njem je adrenalin. Če kdo ne da vsega od sebe, ga pribije na zid – dobesedno. S tehničnega vidika je Marco Van Basten zame kot Devica Marija, a nihče ni bil psihično tako trden kot Ibra,« je bil slikovit Galliani.

Ibrahimović pravi, da se vsak dan zbudi v bolečinah, ki pa mu jih pomaga prebroditi adrenalin. »Zame je vsak dan finale,« pravi nogometaš, ki je poleg Interja in Juventusa igral tudi za Malmö, Ajax, Barcelono, PSG, Man. United in LA Galaxy. Za zdaj se ne vidi v trenerskih vodah. »Ko sem bil eno leto odsoten zaradi poškodbe, sem spoznal, da je nogomet zame vse. Strah me je upokojitve. Zlata žoga? Ne potrebujem je, da bi si dokazal, da sem najboljši,« je še pribil.