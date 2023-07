Fenomenalni Pogačar pomagal k rekordni gledanosti RTV Slovenija

Pravkar končana kolesarska dirka po Franciji je bila najbolj gledana doslej, so sporočili iz RTV Slovenija. Povprečna gledanost vseh etap je znašala 7,9 odstotka oziroma 150.000 gledalcev, kar je predstavljalo kar 39-odstotni delež takratnih gledalcev televizije.

Kot so v sporočilu za javnost še dodali v RTV Slovenija, je bila najbolj gledana 15., gorska etapa 16. julija, ki je imela povprečno gledanost 11,4 odstotka. To je do zdaj tudi najbolj gledana vsebina oddaj TV Slovenija v letošnjem juliju.

Najvišja gledanost dirke pa je bila dan prej, 15. julija ob 14. etapi, ko je ob 17.45 dirko spremljalo 16,8 odstotka oziroma 321.400 gledalcev. Vsaj del dirke po Franciji je na TV Slovenija letos spremljalo 48,5 odstotka gledalcev, kar pomeni 926.700 prebivalcev Slovenije nad četrtim letom starosti.