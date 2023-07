Pogačar: Zagotovo še nisem rekel zadnje na Touru

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je še drugič zapovrstjo dirko po Franciji v skupnem seštevku končal na drugem mestu. Znova je moral priznati premoč Dancu Jonasu Vingegaardu, s katerim« sta si razdelila zadnje štiri francoske pentlje. Za RTV Slovenija je 24-letnik s Klanca pri Komendi odločno dejal, da še ni rekel zadnje na Touru.

Pogačar, prvi kolesar lestvice Mednarodne kolesarske zveze (Uci) je v skupnem seštevku za Vingegaardom zaostal 7:29 minute. Večji del tega zaostanka si je nabral v vožnji na čas ter v kraljevski 17. etapi, ko je zapadel v globoko krizo.

Kljub vsemu je letošnji Tour ocenil kot vrhunski. »Če potegnem črto, smo lahko ponosni na ta dosežek z dvema kolesarjema na stopničkah v Parizu. Ni lahko, to je velik dosežek. Odpeljali smo vrhunski Tour, šli na zmago, a tako pač je. Enkrat zmagaš, drugič izgubiš. Borili se bomo naprej,« je dejal Pogačar.

Od štirih nastopov dve skupni zmagi

Štirikrat je nastopil na Touru, zbral dve skupni zmagi, enajst etapnih, kar 75 od 84 dni pa je nosil belo majico najboljšega mladega kolesarja. Prav vsakič jo je tudi osvojil, zdaj pa se od nje poslavlja.

»Mogoče so to zadnje stopničke v Parizu, ne vemo ... Zelo vesel sem, da sem bil lahko na odru za zmagovalce. Res je neverjeten občutek. Na žalost se poslavljam od bele majice, to pomeni, da nisem več 'junc'," je o beli majici, v kateri je podiral rekord za rekordom, dejal Pogačar.

Štiriindvajsetletnik je vseh pet tritedenskih dirk v karieri končal na odru za zmagovalce, ima še tretje mesto z Vuelte 2019. Tak dosežek je uspel le Italijanu Alfredu Bindi, med kolesarji pred dopolnjenim 25 letom starosti pa je na vrhu večne lestvice.

»Bomo videli čez deset let, kaj si bom najbolj zapomnil. Zagotovo to, da smo imeli res fantastično vzdušje. Užival sem z ekipo, fanti in ob vsej podpori, ki smo jo imeli. Tudi v težkih trenutkih so me spodbujali, to je bilo najlepše,« je še dodal slovenski as in za konec ocenil še rivalstvo z Vingegaardom in pogled naprej.

Gledalci imeli fenomenalen šov

»Letos je bil glede na način dirkanja Tour spet fenomenalen za gledalce. Nihče ne sme biti razočaran, saj je bila dirka kar epska. Zagotovo še nisem rekel zadnje na Touru. Bomo videli, kako se bo odvijalo, najprej se moram malce spočiti. Kljub težkemu zadnjemu tednu sem se zadnja dva dni počutil dobro, tako da se bomo kar hitro odločili, kaj nas čaka v prihodnosti, je pogovor za RTV Slovenija sklenil prvi kolesar sveta in letos zmagovalec kar 16 dirk.

Za zdaj odprt ostaja nastop na svetovnem prvenstvu avgusta v Glasgowu, morebiti pa se tako kot Vingegaard odloči za nastop na Vuelti. Za zdaj načrtov ni razkril.

Mohorič bolj jasen o ciljih

Je pa bolj jasno povedal, kaj bo dan po koncu Toura počel drugi Slovenec, Matej Mohorič. V skupnem seštevku je zasedel 72. mesto, a dobil to, po kar je prišel - etapno zmago.

»Lahko smo zelo ponosni na vse doseženo na Touru, več kot izpolnili smo cilje. Danes bomo proslavili kot ena velika družina, saj smo se v zadnjem mesecu res povezali. Morda nas je to, kar se je zgodilo Ginu Mäderju, pripeljalo še bližje skupaj. Jutri pa komaj čakam, da objamem svoje otroke,« je prav tako za RTV Slovenija dejal Mohorič.

Tudi osebno je 28-letnik iz Podblice izpolnil vse cilje, ki si jih je zadal, razsežnost njegove zmage v 19. etapi pa je bila še večja zaradi kasnejšega intervjuja, ki si ga je ogledalo več deset milijonov ljudi.

»Dosegel sem svoje sanje z novo etapno zmago, zato sem zelo ponosen. Ganilo me je tudi to, da se je moj intervju dotaknil toliko ljudi. To je bistvo športa, da motiviramo in navdihnemo ljudi z lepoto življenja in sveta nasploh,« je še dodal 28-letni član Bahraina Victoriousa.

Kaotičen zaključek za Luko Mezgeca

Še tretji Slovenec na Touru, Luka Mezgec je v zadnji etapi tako kot skozi vso francosko pentljo opravil svoje delo v sprinterskem vlaku, nato pa s prazno gumo prečkal ciljno črto na Elizejskih poljanah in v skupnem seštevku končal na 112. mestu z dvema uvrstitvama med najboljših deset v etapah.

»Kot vedno kaotičen zaključek. Pred zadnjim kilometrom sem bil za Philipsenom in tam na srečo Groenewegnu odstopil mesto, saj sem imel 100 m kasneje defekt in se komaj rešil padca,« je današnjo etapo ocenil 35-letni Mezgec.

»Super Tour. Razen etapne zmage smo dosegli cilj biti med najboljših pet. Simon Yates je bil četrti in z veseljem zapuščamo Francijo,« je še za konec dodal Mezgec.